Spații din „Policlinica Stomatologică” Alba Iulia, scoase la vânzare: Care este preţul minim de tranzacționare

Amplasarea pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare a autovehiculelor electrice, pe masa consilierilor locali

Consilierii Locali din Alba Iulia, vor dezbate în cadrul ședinței din data de 31 august, proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării pe domeniul public al staţiilor de reincarcare autovehicule electrice.

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, se propune:

Aprobarea transformării a 3 locuri de parcare consecutive situate in Mun. Alba Iulia, str. LIVEZII (46°04’51″N; 23°35’14″E) in punct de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule electrice inclusiv montare unei statii de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule electrice. Punctul de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule va ocupa o suprafaţa de 34 mp din terenul (parcare) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, FN, înscris în CF nr. 107936, cu nr.cad. 107936, fiind compus din statia de reincarcare ce poate efectua 2 reincarcari simultan poziţionată central si 2 parcari pentru vehiculele conectate la statie in vederea încărcării;

Aprobarea transformării a 2 locuri de parcare consecutive, respectiv locul 14 si 15 situate in Mun. Alba Iulia, str. MIHA1 VITEAZU-PIATA NAŢIUNII (46°04’05″N; 23°34’49″E) in punct de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule electrice inclusiv montare unei statii de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule electrice. Punctul de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule va ocupa o suprafaţa de 26 mp din terenul (parcare) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. MIHAI VITEAZU-PIATA NAŢIUNII, FN, înscris în CF nr. 107853, cu nr.cad. 107853, fiind compus din statia de reincarcare ce poate efectua 2 reincarcari simultan poziţionată central si 2 parcari pentru vehiculele conectate la statie in vederea încărcării;

Aprobarea transformării a 2 locuri de parcare consecutive, respectiv locul 69 si 70 situate in Mun. Alba Iulia, B-dul REVOLUŢIEI (46°04’03″N; 23°33’23″E) in punct de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule electrice inclusiv montare unei statii de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule electrice pe zona verde. Punctul de reincarcare a acumulatorilor pt. vehicule va ocupa o suprafaţa de 30 mp din terenul (parcare) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. B-dul REVOLUŢIEI, FN, înscris în CF nr. 106989, cu nr.cad. 106989, fiind compus din statia de reincarcare ce poate efectua 2 reincarcari simultan poziţionată central pe zona verde si 2 parcari pentru vehiculele conectate la statie in vederea incarcarii.