SPAPL Aiud ANGAJEAZĂ doi muncitori calificați în cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu – Compartiment Reparații, Întreținere drumuri. Condiții de participare...

ANGAJĂRI la ISU Alba: 35 de posturi de conducator auto, scoase la concurs. Care sunt condițiile de ocupare

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “UNIREA” al Judeţului Alba a scos la concurs 35 posturi de subofiteri – conducatori auto (autospeciale).

Dacă ai vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, ești absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și ești posesor de permis de conducere categoriile B și C, B, C și E; B, C și D – atunci ești perfect pentru unul din cele 35 de posturi de conducator auto (autospeciale) scoase la concurs, din sursă externă.

Toate detaliile referitoare la concurs le găsiți accesând urmatoarele linkuri

http://www.isualba.ro/concurs-conducator-auto-serviciul-logistic/

http://www.isualba.ro/concurs-conducator-auto-autospeciale-35-posturi/

Dosarul se constituie exclusiv în format electronic, documentele constitutive ale dosarului de recrutare se depun în volum complet, la adresa de e-mail:

▪️conducator auto(autospeciale) – [email protected];

▪️conducator auto(autospeciale) în cadrul serviciului logistic – [email protected]

Termenul limită până la care se pot de pune documetele este data de 03.07.2022, ora 15.00.

Candidații trebuie să indeplinească următoarele conditii de bază:

– să posede permis categoria B și C; B, C și E; B,C și D.

– să aibă vârsta cuprinsă intre 18 – 35 ani

– să aibă studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau școală militară

Definirea sumară a atributiilor postului :

– Conduce autospeciala, adaptând permanent viteza la condițiile de trafic și

particularitățile terenului;

– Mânuiește accesoriile din dotarea autospecialei pe care este încadrat pe timpul situațiilor

de urgență;

– Desfășoară misiuni de intervenție pe timpul situațiilor de urgență în cadrul echipajului

din care face parte.