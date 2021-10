Spania RENUNȚĂ la restricțiile DURE, după ce 80% din populație s-a vaccinat

TRANSAVIA asigură accesul copiilor cu nevoi educaționale speciale la educație incluzivă și de calitate, sprijinind noul proiect educațional al Asociației CONIL

București. 11 octombrie 2021. Reînceperea școlii a venit cu vești bune pentru întreg ecosistemul educațional CONIL care a primit sprijin de la compania TRANSAVIA pentru a asigura educație inclusivă și de calitate. Donația TRANSAVIA, în valoare de 100 000 de lei, contribuie la susținerea noii Școli Gimnaziale CONIL, un proiect destinat copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Este o certitudine faptul că și copiii afectați de tulburări din spectrul autismului, de Sindromul Down sau de dizabilități locomotorii au nevoie de educație de calitate și de îngrijire calificată. Sprijinul specializat, bazat pe educație incluzivă pentru dezvoltarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, este esențial pentru evoluția lor. Noua Școală Gimnazială, integrată în ecosistemul educațional CONIL, susținută prin donația făcută de TRANSAVIA, este bazată pe principiul educației incluzive, prin care acestor copii li se asigură confortul emoțional al unei vieți sociale normale.

„Suntem o afacere de familie și tot ceea ce facem este ghidat de valorile noastre. Pentru noi, fiecare copil este important și ne dorim ca ei să aibă toate condițiile ca să se dezvolte sănătos și armonios, indiferent de nevoile pe care le au. De aceea, ne implicăm activ în fiecare an și susținem acele proiecte din educație, sănătate, sport, care generează rezultate relevante si au impact pozitiv, pe termen lung pentru comunități și calitatea vieții oamenilor. Școala Gimnazială CONIL este exact un astfel de proiect în care ne implicăm ca oameni pentru oameni, ca să aducem zâmbete pentru părinții și copiii care vor urma cursurile acestei școli”, afirmă Theodora Popa, Vicepreședinte TRANSAVIA.

Parteneriatul dintre TRANSAVIA și Asociația CONIL se înscrie în direcțiile strategice de responsabilitate socială ale liderului pieței de carne de pui, având scopul de a contribui la creșterea calității vieții oamenilor, sprijinind educația și dezvoltarea tinerilor.

„Asocierea cu compania TRANSAVIA ne onorează și ne responsabilizează în egală măsură. Principiile identitare care ne călăuzesc sunt principii comune – respect, muncă, răbdarea, echilibru, simțul răspunderii în tot ceea ce dezvoltăm și, mai presus de toate, credința că tot ceea ce facem, facem cu oameni și pentru oameni. Am pornit împreună pe acest drum și suntem siguri că împreună vom reuși, căci Școala Gimnazială CONIL pentru copii cu cerințe educaționale speciale și compania TRANSAVIA înseamnă cu adevărat un parteneriat pentru viitor. Împreună suntem furnizori oficiali de zâmbete pentru copiii cu cerințe educaționale speciale”, spune Adela Hanafi, Președinte Asociația CONIL.

De peste 11 ani, Asociația CONIL dezvoltă un sistem educațional care include grădinițe, centre de îngrijire de zi și terapie, școli primare și after-school, toate concepute și pregătite pentru copii cu nevoi educaționale speciale. Începând din acest an, Asociația CONIL integrează, cu ajutorul companiilor responsabile social, precum TRANSAVIA, noua școală gimnazială pentru copii cu nevoi educaționale speciale, care împreună cu școala primară CONIL, va ajuta la educarea și integrarea corectă a 300 de copii cu nevoi educaționale speciale, cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani.

Despre Transavia

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandurile Fragedo, Libertan și Papane.

Pentru mai multe informații, vizitați https://transavia.ro/.

Despre Asociația CONIL

Asociația CONIL a luat ființă în anul 2010 la inițiativa Adelei Hanafi, fondator, ca urmare a unei experiențe personale de mamă a unui copil cu dizabilități, din dorința de a da o șansă reală la educație, integrare și incluziune socială a copiilor și tinerilor cu diferite dizabilități. Misiune Asociației CONIL – Bazată pe conceptul de educatie incluziva, CONIL ia nastere din dorinta de a da o sansa tuturor copiilor, tipici dar și celor atipici, pentru a ajuta la formarea si educarea lor printr-un concept nou, liber, bazat pe iubire, empatie si respect.Viziunea CONIL: Fiecare copil este o LUME iar noi luptăm de peste 10 ani pentru o societate toleranta, unde copiii și tinerii cu dizabilități se pot bucura de toate drepturile cuvenite! CONIL înseamna mai mult decat o asociatie infiintata pentru a oferi sprijin copiilor cu nevoi speciale. CONIL inseamna, deja de 11 ani, o sansa reala la o viata aproape normala pentru copiii cu nevoi speciale. CONIL inseamna mii de copii cu autism pe care ii educam, cu care facem terapie, pe care ii integram. CONIL inseamna liniste, echilibru financiar si speranta pentru viitor pentru miile de familii care se confrunta cu problema tulburarilor din spectrul autist. CONIL inseamna sute de mii de ganduri bune, zambete si cateodata si lacrimi, inseamna empatie, intelegere si sanse egale. In termeni strict juridici suntem o organizatie non guvernamentala infiintata in 2010, al carei scop este sa asigure educatie, integrare si incluziune sociala pentru copii si tineri cu diferite dizabilitati. Insa viata ne-a aratat ca nu se rezuma totul la o incadrare juridica, asa ca noua ne place sa ne definim ca “furnizori oficiali de zambete” pentru copiii cu dizabilitati si familiile lor.

Pentru mai multe informații, vizitați https://conil.ro/.