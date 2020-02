Sorin Bumb, deputat PNL Alba: „Moțiunea PSD – o jalnică încercare de a ascunde dezastrul lăsat de Teodorovici și Dăncilă în visteria țării”

Mult trâmbițata moțiune de cenzură a PSD nu este nimic altceva decât o jalnică încercare de acoperire a dezastrului economic în care România a fost aruncată de acest partid de tristă amintire. Ajunsă în faza cuțitelor lungi, această gașcă de politruci incompetenți încearcă un artificiu de imagine pentru că se teme cu disperare de alegerile anticipate în urma cărora va dispărea din politica românească.

Atacând PNL pentru deficitul bugetar, PSD încearcă să arunce asupra altora vina pentru o guvernare iresponsabilă, în care jonglerul Teodorovici, cunoscut mai mult pentru activitatea mondenă din cluburile de fițe decât pentru activitatea din Guvern, a împrumutat bani cu nemiluita, oferind în stânga și în dreapta cadouri din banii statului: măriri de salarii nesustenabile, ce au învrăjbit multe categorii sociale, pensii speciale, programe guvernamentale dedicate baronilor PSD, prin care au fost sifonate zeci de milioane de euro din bugetul dezvoltării, alocări cu nemiluita din fondul de rezervă, modificări fiscale ce au bulversat mediul de afaceri și au scăzut considerabil încrederea investitorilor în România. Mizând pe faptul că cea mai bună apărare este atacul, PSD încearcă să treacă sub tăcere faptul că România are cel mai mare deficit bugetar din Europa, din cauza măsurilor aiuritoare luate de camarila de incompetenți conduși de Viorica Dăncilă. PSD vrea să treacă sub tăcere faptul că a crescut cu 75,3 miliarde de lei datoria publică a țării, din care peste 30 de miliarde trebuie plătiți în 2020 și 2021. La sfârșitul anului trecut 1o miliarde de lei au trebuit plătiți pentru concedii medicale restante, rambursări de TVA întârziate și facturi restante. Până în martie 2020, alți 20 de miliarde de lei vor trebui returnați pentru credite cu dobânzi foarte mari, care ajung la scadență.

Lipsa de viziune și incompetența PSD se văd chiar și din modul în care a împrumutat bani cu nemiluita, luând credite cu dobânzi uriașe și termene de returnare foarte scurte. Nu a contat că acești bani vor dezechilibra bugetul național și vor arunca țara în criză; a contat doar ca PSD să se laude că a dat. A dat însă cu o mână și a luat cu două, pentru că toate aceste împrumuturi au dus la slăbirea monedei naționale și la creșterea euro, la creșterea inflației și a prețurilor, scăzând valoarea banilor din buzunarul românilor.

Până chiar și această meteahnă a PSD de a da tot felul de pomeni este încă o dovadă a îngustimii în gândire a acestor diletanți. PSD nu a înțeles nicio secundă că românii – și în special românii din străinătate – nu își doresc doar salarii mai mari ci și o viață mai bună. O viață pe care banii împrumutați nu pot să o cumpere. O viață în care nivelul de trai, sistemul de educație, sistemul de sănătate sau lipsa cozii de la buletine și de la înmatriculări, ori siguranța traficului pe șosele contează poate mai mult decât un salariu mărit, dar care se duce serviciile pe care statul le taxează, dar nu e în stare să le furnizeze.

Îngrozit de alegerile anticipate, care îl vor scoate definitiv de pe scena politică, PSD încearcă să se mențină la putere prin tot felul de manevre murdare: împiedicarea alegerii primarilor din două tururi de scrutin, folosirea Curții Constituționale ca resort politic de blocare a activității Guvernului, manipularea prin răspândirea de știri false, sacrificarea simbolică a foștilor lideri și – în ultimă instanță – o moțiune de cenzură ce are ca scop ascunderea modului în care banii din așa-zisele programe de dezvoltare ale PSD au ajuns în realitate la firmele de casă ale baronilor PSD din teritoriu.

În realitate, moțiunea nu este nimic altceva decât praf în ochi, iar PSD, oricâți Dragnea, Dăncilă și Teodorovici ar răstigni prin ședințe de partid, nu are cum să se reformeze pentru simplul fapt că incompetența și hoția sunt criteriile de selecție și promovare în acest partid de care doar alegerile anticipate ne pot scăpa definitiv.