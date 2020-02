Sorin Bumb, deputat PNL Alba: Îndeplinirea obiectivelor de mediu trebuie să țină cont de oameni și de necesitățile de dezvoltare ale comunităților

Una dintre cele mai importante documente discutate în această săptămână în cadrul Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților a fost Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030.

Acest Plan este deosebit de important deoarece reprezintă angajamentul României la îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite la nivelul întregii Uniuni Europene, care trebuie atinse până în anul 2030. Săptămâna aceasta vom discuta punctele de vedere ale Ministerului Economiei pentru a formula și o poziție oficială a Comisiei de Industrii și Servicii față de acest Plan Național.

Documentul, prin setul de planificări strategice integrate pe care le conține, va influența, în următorii 10 ani, toate sectoarele economice ale României. Tocmai de aceea, consider că trebuie să avem grijă să existe o abordare rațională, un echilibru, astfel încât să nu fie afectată dezvoltarea comunităților și viețile oamenilor.

PNL are în vedere o serie de măsuri prin care omenii și prioritățile lor trebuie să fie pe primul plan, iar măsurile din acest document sunt corelate cu necesitățile de dezvoltare ale României. De exemplu, în domeniul transporturilor, plecând de la faptul că circa 20% din emisiile de carbon ale țării noastre provin din acest sector, se au în vedere o serie de acțiuni ce vizează modernizarea infrastructurii, dar și programe pentru cetățeni sau pentru firmele din domeniu.

Dincolo de construirea autostrăzilor, atât de necesare, se are în vedere și extinderea transportului feroviar și construirea de căi ferate normale și de mare viteză, care să permită descongestionarea șoselelor și reducerea poluării asociate transporturilor. Din păcate, în acest domeniu, PSD nu a făcut absolut nimic și am ajuns în situația în care trenurile din România circulă cu viteza trenurilor de acum 100 de ani.

Tot în domeniul transporturilor se are în vedere îmbunătățirea programului de înnoire a parcului auto, fiind evaluată și oportunitatea includerii în acest program a vehiculelor ce au ca sursă de energie GPL. Totodată, se are în vedere și relaxarea și simplificarea legislației în domeniul dotării și utilizării mașinilor care circulă pe gaz. De asemenea, trebuie acordată o mai mare atenție vehiculelor electrice și infrastructurii de încărcare, unde avem deja exemple lăudabile de implicare a comunităților locale. Prețul acestor autovehicule este în scădere și unul din producătorii locali a anunțat că are în vedere lansarea unui model accesibil, din punct de vedere al prețului, în viitorul apropiat.

Energia este un alt domeniu deosebit de sensibil. Trebuie avută în vedere atât creșterea capacităților de producție, ca România să nu mai depindă de importuri masive de energie și de intermedierea băieților deștepți, dar trebuie să investim și în capacități de producere a energiei electrice cu emisii reduse de carbon. în perioada următoare, importante fonduri europene vor fi disponibile pentru producerea de energie regenerabilă. Din păcate, PSD nu a făcut nimic până acum, ci doar a pus în așteptare proiecte importante sau a creat crize de genul celei de la Complexul Energetic Oltenia, când doar importul de energie a mai ținut aprinse becurile în casele românilor.

Eficiența energetică și economisirea energiei sunt alte elemente deosebit de importante, cu un impact semnificativ asupra mediului. Programe țintite precum „Casa Verde” vor fi îmbunătățite și extinse pentru a ajunge la cât mai mulți români. Trebuie să avem în vedere stimularea utilizării pe scară largă a noilor tehnologii precum becurile LED sau becurile inteligente, ca modalități de economisire a energiei. De asemenea, vor fi îmbunătățite programele de reabilitare termică și anvelopare a locuințelor, pentru a permite scăderea consumului de energie necesar pentru climatizarea spațiilor de locuit.

Domeniul este unul deosebit de vast și cuprinde inclusiv aspecte de sănătate și securitate publică, precum mai buna dotare a spitalelor, apărarea împotriva incendiilor și inundațiilor sau lărgirea zonelor naturale de recreere. Este important însă să avem tot timpul în vedere că în centrul tuturor acestor aspecte se află oamenii și că toate acțiunile noastre, inclusiv când discutăm de folosirea fondurilor europene disponibile prin Pactul Climatic sau prin Fondul pentru o Tranziție Justă, trebuie să fie corelate cu aceste necesități reale ale cetățenilor și ale comunităților.

Sorin Ioan BUMB,

Deputat PNL de Alba

Vicepreședinte al Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților