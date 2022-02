SONDAJ AVANGARDE: PSD pierde patru procente, AUR este pe al doilea loc. Rafila și Ciucă, în topul încrederii

Organizația municipală a PSD Sebeș: 30 de proiecte pentru ca Sebeșul să devină un oraș mai frumos, atractiv și prietenos cu oamenii

Consilierii locali ai PSD Sebeș, Dorel Bogdan și Luca Nicolae, au înaintat primăriei aproape 30 de propuneri de proiecte pentru ca Sebeșul să devină un oraș mai frumos, atractiv și prietenos cu oamenii.

Sugestiile noastre au fost transmise în contextul elaborării bugetului local al municipiului Sebeș pe anul 2022 și estimărilor realizate pentru anii 2023 și 2024. Sperăm ca primarul să țină cont de propunerile noastre la fel cum este necesar să țină cont de cele ale cetățenilor, respectiv operatorilor economici, care plătesc taxe și impozite la bugetul local și național.

Astfel, în calitate de consilieri locali, am propus o serie de investiții și măsuri ce au ca scop creșterea calității vieții. O parte dintre ele le redăm, pe scurt, în rândurile de mai jos:

– Construire parc de aventură, cu tiroliene, căsuțe în copaci și pereți de escaladă în parcul Arini;

– Modernizarea a peste 30 de străzi din municipiu, de mare interes pentru locuitori, dar și din Petrești și Răhău;

– Amenajarea a trei platforme subterane de colectare a deșeurilor în zona blocurilor cuprinse între strada Dorin Pavel, strada Fagului și strada Nucului;

– Alocarea unei sume de bani pentru implementarea proiectelor propuse de cetățeni (buget participativ);

– Amenajare de noi parcuri de joacă și parcări în zone în care lipsesc; modernizarea spațiilor de joacă și parcărilor existente; Amenajarea Parcului Zăvoi din localitatea Petrești; Studiu de fezabilitate, proiectare si executie “Parcare publica pentru autovehicule in cartier Aleea Parc” și Parcare publica pentru autovehicule in cartier Aleea Lac (in spatele blocurilor);

– Amenajarea unor piste pentru alergare și spații atractive pentru petrecerea timpului liber;

– Amenajarea de benzi destinate (marcaje) bicicliștilor ce vor fi interconectate, astfel încat să se asigure legătură între toate zonele din oraș;

– Amenajarea și includerea Dealului Pripocului pe lista zonelor turistice, de relaxare si agrement;

– Redimensionarea și execuția canalizării de preluare a apei pluviale pe strada Augustin Bena;

– Reconfigurarea circulației în zona centrală și implementarea unor măsuri de siguranță pentru șoferi și pietoni;

– Extinderea rețelei de supraveghere video pentru monitorizarea traficul rutier și a ordinii publice;

– Punerea în valoare a atracțiilor turistice (începând cu Râpa Roșie) prin promovare, reabilitarea drumurilor care duc la ele și amenajarea de parcări în preajma lor;

– Construirea unui teren multifuncțional de sport în cartierul Lucian Blaga;

– Reabilitarea zonei “Baia Populara” si construirea unei baze de odihna si tratament;

– Înființare Club Sportiv Municipal Sebeș cu diverse ramuri de sport;

– Construirea a 4 porți de intrare în municipiu;

– Proiectare și executie “Retea gaze naturale” Rahau;

– Protecția mediului: prin programe de sprijinire a achiziției de mașini noi, pentru reducerea poluării, și acțiuni de igienizare;

Sperăm ca în elaborarea bugetului pe 2022 și în următorii ani să se țină cont de cel puțin o parte dintre propunerile noastre, în contextul în care majoritatea s-au născut în urma discuțiilor cu cetățenii.

Organizația municipală a PSD Sebeș