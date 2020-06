Solstiţiul de vară 2020. Cea mai lungă zi din an, sărbătorită prin petreceri, dansuri, focuri mari, cântece și voie bună. Tradiții și obiceiuri

Solstițiul de vară 2020 este cea mai lungă zi din an. Este ziua care indică începutul verii astronomice, deoarece în preajma acestei date, la trecerea meridianului, Soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maximă.

În astronomie, cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului poartă denumirea de solstiții.

Ce înseamnă solstițiul de vară

Denumirea de solstițiu are explicația de “soarele stă”, moment în care are loc schimbarea gradientului mișcării Soarelui în raport cu declarațiile lui. Solstițiu are etimologie dublă: latinescul “solstitium”, care înseamnă solstițiu și franțuzescul “solstice”. Substantivul solstitium este format din cuvântul latin “sol”, “solis”, “solem” – Soare și „stitium”, derivat al verbului „sisto”, „sistere”, „stiti”, „statum” – a opri, a rămâne constant, a face să stea, a se menține.

Când este solstițiul de vară 2020

Solstițiul de vară este și cea mai lungă zi din an, mai exact 15 ore și 32 de minute, iar durata nopții este de doar 8 ore și 28 de minute.

Solstițiul de vară 2020 este pe 20 iunie la ora 21:43.

În jurul datei de 21 iunie, cel mai des, ori pe data de 22 iunie, în emisfera nordică are loc solstițiul de vară, respectiv începutul verii astronomice. În preajma acestei zile, la trecerea meridianului, Soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maximă.

În același timp, în emisfera sudică are loc solstițiul de iarnă, respectiv începutul iernii astronomice, atunci când înălțimea Soarelui deasupra orizontului și intervalul diurn sunt minime.

Solstițiul de vară în perioada 2021 – 2030

Solstițiu de vară 2021 – 21 iunie, ora 04:24;

Solstițiu vară 2022 – 21 iunie, ora 09:14;

Solstițiu vară 2023 – 21 iunie, ora 14:58;

Solstițiu vară 2024 – 20 iunie, ora 20:51;

Solstițiu vară 2025 – 21 iunie, ora 02:42;

Solstițiu de vară 2026 – 21 iunie, ora 08:24;

Solstițiu vară 2027 – 21 iunie, ora 14:11;

Solstițiu vară 2028 – 20 iunie, 20:02;

Solstițiu vară 2029 – 21 iunie, ora 01:48;

Solstițiu vară 2030 – 21 iunie, ora 07:31.

Legende și superstiții de solstițiul de vară 2020

Solstițiul de vară este adesea asociat cu o mulțime de tradiții populare. Oamenii obișnuiau să sărbătorească această zi prin petreceri, dansuri, focuri mari, cântece și voie bună.

Se spune că energia solstițiului de vară este considerată energie a belșugului, pasiunii, vitalității și creativității. Oamenii obișnuiau să facă baie în râuri ori lacuri deoarece această tradiție avea efect curativ și constituia un ritual de renaștere.

În anumite regiunii se practica și spălatul cu roua adunată în ajunul solstițiului, deoarece acesta reprezenta o practică magică de frumusețe. De asemenea, spălatul cu ierburi în noaptea solstițiului reprezenta o cură de refacere a sănătății.

Tradiții și obiceiuri de solstițiul de vară

De această ocazie este legat și un ritual de transformare a unei bijuterii din aur în talisman norocos. Orice bijuterie preferată, înainte cu o zi de solstițiu, este pusă într-un vas rezistent la foc, iar înăuntru se pun ierburi aromate (cimbru, rozmarin, mușețel, lavandă, sunătoare), deoarece reprezintă elementul pământ. În dimineața zilei de solstițiu de vară se scoate bijuteria din aur și se pune într-un vas cu apă curată, apoi se trece prin flacăra unei lumânări galbene ori aurii. Astfel se spune că bijuteria este purificată datorită elementului focului.

Încă de pe vremuri se credea în energia solstițiului de vară, magia practicată în timpul solstițiului, deoarece aceasta avea darul de a îndeplini dorințele ori aspirațiile care, aparent, erau imposibile. Se spune că, datorită puterilor magice ale focului de solstițiu, fetele își puteau ghici viitori soți. Flăcările focului alungau demonii și spiritele rele.

Solstițiul de vară legat de sărbătoarea de Sânziene

Sărbătoarea de Sânziene, Drăgaica este sărbătorită la români pe 24 iunie. Sânzienele reprezentau în mitologia românească zânele bune din clasa ielelor, dar dacă ziua nu era respectată așa cum se cuvine, atunci ele deveneau surate cu Rusaliile, care sunt zâne rele. Noaptea de Sânziene este plină de magie și mister și, conform spuselor din bătrâni, este ziua favorabilă vrăjilor și descântecelor de dragoste. Pe 24 iunie, de Sânziene, creștinii sărbătoresc și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare importantă trecută în calendar ortodox 2020.

Sursa: libertatea.ro