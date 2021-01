Șoferul BEAT MANGĂ care a provocat un accident la Crăciunelul de Jos, REȚINUT de polițiști: I-a injurat pe cei prezenți la fața locului

Un bărbat de 39 de ani, din comuna Bucerdea Grânoasă a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident pe raza localității Crăciunelul de Jos, fiind sub influența băuturilor alcoolice, iar ulterior a făcut scandal la fața locului, adresând injurii și cuvinte jignitoare celor prezenți.

La data de 14 ianuarie 2021, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba, care este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și tulburarea ordinii și liniști publice.

În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, la data de 13 ianuarie 2021, în jurul orei 12,30, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Crăciunelul de Jos, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a intrat în coliziune laterală cu o autoutilitară condusă, din sens opus, de un bărbat de 40 de ani, din comuna Bucerdea Grânoasă.

Valoarea indicată de aparatul etilotest a fost de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a început să se manifeste agresiv, adresând injurii și cuvinte jignitoare celor prezenți la locul producerii incidentului.

Azi, 15 ianuarie, bărbatul va fi prezentat în fața magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.