Șoferii de dinainte de 1989: De ce erau mai pregătiți decât cei de acum?

Titi Aur a spus de ce școlarizarea pentru șofat era mult mai calitativă înainte de 1989.

Titi Aur a fost invitat la emisiunea „DC Conducem“, la DC News, unde a vorbit despre nivelul ridicat de calitate al școlii de șoferi înainte de 1989, spre deosebire de ce învață acum cursanții care vor să obțină permisul auto:

„Șoferul amator din ziua de azi învață foarte puțin față de șoferul amator de dinaintea anului 1989. Când am făcut eu școala, în 1981, era obligativitatea participării la cursurile teoretice (dacă nu puteam să mă duc la un curs, eram obligat să-l repet). De asemenea, instructorul de legislație nu-mi spunea doar că indicatorul hexagonal e STOP, ci îmi vorbea despre rolul său, pentru a înțelege de ce se pune într-un anumit loc. În ziua de azi nu se mai face acest lucru. Cursantul vede chestionarele și când vede că face la mai multe peste 20 de punte înseamnă că o să treacă. Se învață superficial.

La școala de șoferi, orele de condus erau ore și aveam și ore de noapte. Ca să pot să ajung să fac ore pe stradă, trebuia să fac ore de poligon, iar acolo trebuia să mă descurc bine. Trebuia să înțeleg dimensiunea mașinii, parcare, garare, lateral, etc. Se făcea totul ca la carte. În ziua de azi nu mai e așa și programa e superficială.

Mai mult decât atât, atunci făceam conducere defensivă. Am avut lecții și inclusiv când am luat permisul de conducere, căpitanul de poliție care ni l-a dat, ne-a ținut o oră de conducere defensivă. Ne-a băgat pe toți într-o sală și ne-a spus așa: Este luna iunie, încep concediile, faceți așa, aveți grijă, etc. Ne-a ținut o oră de conducere defensivă, chiar dacă nu se numea așa. În ziua de azi nici nu se pune problema să se întâmple asta“, a spus, la DC News, Titi Aur.