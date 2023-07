Șofer din Alba, MORT DE BEAT la volan, pe o stradă din Sibiu: Ce alcoolemie avea bărbatul

FOTO VIDEO| Imagini CATASTROFALE în județul Alba. Furtuna a doborât mai mulți copaci în Apuseni

Un puternic episod de furtună a afectat un versant din comuna Lupșa, aflată în Munții Apuseni, la începutul acestei săptămâni. Imagini surprinse cu o dronă au fost postate pe internet, ilustrând consecințele devastatoare ale vijeliei.

Aceste imagini dezvăluie că vântul extrem de violent a culcat la pământ zeci de copaci și i-a smuls din rădăcini, distrugându-i pe unii dintre ei ca și cum ar fi fost jucării fragile. De asemenea, furtuna a lăsat în urmă distrugere pentru zeci de stupi cu albine aflate în acea zonă.

”Nu am mai văzut așa ceva de când sunt! Nu știam, să plâng, să urlu. Am muțit când am văzut toți stupii răsturnați”, a spus proprietarul.