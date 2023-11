Șofer din Alba implicat într-un ACCIDENT rutier MORTAL în Bistrița-Năsăud: Bărbatul a lovit un biciclist cu mașina

FOTO| Performanță deosebită pentru pilotul albaiulian Tudor Pop: Vicecampion național la clasa mașinilor cu tracțiune integrală

În acest weekend, la București, s-a desfășurat ultima cursă din Campionatului Național Super Rally 2023. Pilotul albaiulian, Tudor Pop, a obținut o performanță deosebită, câștigand titlul de vicecampion național la clasa mașinilor cu tracțiune integrală.

Acesta a obținut astăzi locul al treilea la în clasamentul general al etapei și locul al doilea la clasa 2B, rezultatea care îl recompensează cu titlul de vicecampion național la finalul sezonului.

„În finala campionatului, cred că am făcut cea mai bună cursă din carieră. Ne întoarcem acasă cu locul 3 în clasamentul general al etapei de la București, locul 2 la clasa 2B, ceea ce ne aduce titlul de vicecampion național la clasa mașinilor cu tracțiune integrală.

Dacă la începutul sezonului nici nu visam la acest rezultat, într-un final am reușit să ne îndeplinim obiectivul pentru acest an. Felicitări Adi Teslovan și Vali Porcisteanu pentru lupta frumoasă pe care am avut-o pe tot parcursul sezonului.

DTO Rally Team la fel ca de fiecare dată mi-au pus la dispoziție o mașină competitivă și foarte bine pregătită. Acest rezultat este și datorită vouă.

Mulțumesc încă odată domnului primar Gabriel Plesa și CSM Unirea Alba Iulia pentru șansa de a munci să ajungem până aici, dar și tuturor sponsorilor fără de care nu puteam ajunge în acest punct. Mulțumesc familiei, prietenilor și fanilor de pe marginea probelor pentru susținerea voastră pe tot parcursul anului.

Sper ca în 2024 să ne întoarcem cu forțe proaspete. PS: Vă iubesc”, a scris Tudor pe pagina sa de Facebook.