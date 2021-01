ȘOCANT| Un bărbat din Alba, furios că iubita l-a părăsit, și-a ÎNJUNGHIAT soacra cu un cuțit

Fiert de necaz după ce l-a părăsit iubita, un bărbat de 46 de ani din Aiud și-a descărcat furia pe cea care urma să îi devină soacră. Individul s-a dus peste mama acesteia, a amenințat-o și a atacat-o cu un cuțit.

Femeia a dat să se apere, dar a fost înjunghiată în picior.

Cu capsa pusă, omul s-a dus glonț la…fosta, de-acum, viitoare soacră, în localitatea Meșcreac.

S-au certat, iar el i-ar fi reproșat că se află în spatele deciziei partenerei cu care s-a iubit ani de zile.

Lucrurile au degenerat, iar în scandalul iscat individul a amenintat-o cu moartea și a înjunghiat-o pe vârstnică.

Strigătele de ajutor ale acesteia au fost auzite de un nepot – fiul fiicei dintr-o altă relație – care, de altfel, îi spunea agresorului “tată”.

Vecină: ”A venit copilul că pe bunică-sa a înjunghiat-o tatăl său și nu am ieșit, dragă afară. A venit repede salvarea, a plecat când a văzut că a venit salvarea. Se certau că venea des la mumă-sa aici. Eu cred că de aia a venit la ea, să o omoare pe ea și a prins-o pe soacră-sa. A dus-o salvarea”.

Femeia a fost transportată imediat la spital, iar medicii spun că este stabilă. Vecinilor nu le este străin scandalul. Susțin că nu o dată fiica acesteia ar fi vrut să rupă relația.

Suspectul a fugit imediat după comiterea faptei, dar nu a ajuns foarte departe.

Comisar șef Luminița Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: “A fost prins la scurt timp de polițiștii porniți în căutarea lui. A fost reținut pentru 24 de ore”.

Bărbatul a fost reținut și, cel mai probabil, va fi arestat preventiv. Este acuzat de amenințare, loviri sau alte violențe și violare de domiciliu.

Sursa: stirileprotv.ro