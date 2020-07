Șoc! Pleșa și Trifu, salvați USR! Salvați Alba Iulia!

Rușinea a redus USR Alba la tăcere. În ziarul Unirea de luni, 13 iulie 2020, atât în ediția tipărită, cât și în online , prin articolul intitulat „Încă doi vicepreședinți din USR Alba demisionează denunțând: dictatură, abuzuri, cenzură și minciună!” am adus în prim-planul opiniei publice metehnele care au pus stăpânire pe USR – partidul în care își puseră speranțele tânăra generație.

Tăcerea și rușinea dlui Todosiu și a „barnauților” care conduc „cu mână de fier” partidul validează cele denunțate de mine. Sper că ați învățat ceva în aceste zile și ați desființat cenzura din partid și „echipă de moderatori” care aprobă postările elogioase la adresa partidului și le șterge pe cele critice, altfel să nu vă mirați de ce vor sta și alți membri la coadă la ușile redacțiilor pentru a-și face auzită vocea.

Presa încă este liberă, iar „politica pumnului în gură” nu poate interzice inteligența nimănui. Doar prostia e mai îngăduitoare și se adună și seamănă pe ogoare vulnerabile așa cum e politica. NU ați dezmințit NIMIC din abuzurile semnale, nici măcar modul cum v-ați cocoțat, dle. Todosiu, în vârful listei de candidați pentru Consiliul Județean, păcălind delegații Conferinței Județene USR și încălcând statutul. E de apreciat totuși că, sub presiunea rușinii publice, nu a mai negat nimeni aceste aspecte evidente. Toată lumea știe că nu v-ați regăsit pe buletinele de vot din competiția internă așa cum prevede statutul și cu toate acestea ați ajuns în capul listei. Probabil, elocvența probelor vor convinge pe cineva să atace la tribunal lista de candidați pentru Consiliul Județean. Foarte probabil, și aliații din PLUS, ca să nu riște invalidarea listei la BEJ, vă vor cere să vă retrageți de pe lista de candidați pentru Consiliul Județean. Singurul lucru pentru care nu v-ar cere asta e faptul că asigurați „echilibru ponderal” în afișele electorale în care apăreți alături de șeful PLUS Alba, Mihail David.

Continui în același stil pamfletar și cu accente satirice, fiind singurul mod prin care vă este mai ușor să înțelegeți. Sunt șocat cum ați terfelit principiile și valorile USR în deplinul dezgust al oamenilor. După succesul proiectului, încă nefinalizat, „Fără penali în funcții publice” vă recomand să începeți un proiect mult mai necesar societății: ”Fără proști în politică!”. Am văzut cum ați făcut din meritocrație „prostocrație” , transparența ați pus-o în „orbul găinii”, iar competența e de bancurile cu Bulă.

În final, pot spune că regret, dle Todosiu, că n-am apucat să vă învăț, câtă vreme m-am ocupat cu scrierea discursurilor și comunicatelor pentru dvs. și partid, și se pare că nici actualul consilier care vă scrie comunicatele și pe care îl „împărțiți ”cu PSD-ul, dar nici intelectualii veniți din PNL, au omis să vă învețe faptul că în campaniile electorale e necesar să aplanați conflictele din interiorul partidului, nu să le amplificați. Probabil doar așa au știut „barnauții” din partid să facă pe „baronii”. Dar fiecare face cum îl duce capul, numai că unde vă duce capul, în cazul dumneavoastră, duceți întregul partid. Rămân deschis provocărilor de a face cunoscut opiniei publice și alte nedreptăți la care am fost martor în acest partid. Cred totuși că cele scrise mai sus, dar mai ales, cele semnalate în comunicatul publicat acum două zile, au convins albaiulienii că USR este o mare „țeapă”!

Domnule Beniamin Todosiu, demisionați urgent împreună cu gașca din biroul local și puneți-l în fruntea partidului pe Gabriel Pleșa, singurul care poate instaura demnitatea în partid. Iar domnului Pleșa și domnului Mircea Trifu le recomand să contribuie împreună la „salvarea” municipiului Alba Iulia printr-o listă de consilieri comună și prin susținerea unitară a dlui Pleșa la primărie. Dacă tot vorbiți amândoi des despre cetățean, mai aveți puține zile la dispoziție să decideți cine va sta pe ”tușă” în următorii patru ani: cetățeanul sau oportuniștii politici. Sunteți personalitățile cele mai credibile din comunitate și am convingerea că împreună veți „strecura|” administrația locală de oportuniști și sinecuri. Apucați-vă de treabă împreună și oamenii o să vă susțină!

Cristi Câmpean – fost vicepreședinte USR ALBA