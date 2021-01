Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Blandiana: Primăria solicită acordul din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Blandiana, județul Alba”.

Se propune înființarea conductei de distribuție presiune redusă, din țeava de polietilenă de înalta densitate (PE100, SDR11), cu o lungime de 14.919 m, beneficiar Comuna Blandiana.

Your browser does not support the video tag.

În cadrul studiului de fezabilitate au fost luate în calcul un număr de 550 de branșamente de gaze naturale presiune redusă, material polietilenă de înalta densitate PE100 SDR11, cu diametre Dn 32/63mm, funcție de necesarul de gaz stabilit.

Pentru fiecare branșament s-a luat în calcul montarea unui contor inteligent, costul acestora fiind cuprins în devizul general, Debitul calculat pentru sistemul de distribuție proiectat este de 600 mc/h.

Rețele de distribuție gaze naturale presiune redusă de la ieșirea din SRMP străbat satele componente comunei și este în lungime totală de 14.919 m, cu diametre cuprinse între Dn 63 mm – Dn 160 mm numai în domeniul public.

Soluția tehnică de principiu pentru racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale la conductă de înaltă presiune DN 500 (Botorca – Vințu – Hațeg – Jupa – Recaș – Arad (Vest I), Pn 40 bar, a unui modul SRMP de Pn 40 bar, cu o capacitate tehnologică de 600 mc/h, care va fi amplasat la intrarea în satul Blandiana (Planșa G7), prin intermediul unei conducte de racord Dn 100 mm, Pn 40 bar în lungime de cea. 2,000 km.

Sistemul de distribuție gaze naturale se vă realiza din conducte montate subteran, în terenuri publice. În cazul în care nu este posibilă montarea subterană, se va intercala un tronson din conductă montat suprateran.

Stafia de măsurare nou infîintata se regăsește în partea desenată pe planșa G7/G41, stație de măsură Qi=600mc/h amplasată pe o platformă de beton împrejmuită S=4,0×2,5m- teren:

– realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 160 mm în lungime de 3,659 km;

– realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 140 mm în lungime de 1,543 km;

– realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 110 mm în lungime de 1,940 km;

– realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 90 mm în lungime de 3,540 km;

– realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 63 mm în lungime de 4,124 km;

– realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din OL Dn 4″ în lungime de 0.042 km;

– realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din OL Dn 6″ în lungime de 0.073 km;