Simpozion Științific cu participare internațională, în 25-26 mai, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Colectivul de Topografie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, în perioada 25-26 mai 2018, Simpozionul Ştiinţific cu participare internaţională GeoCAD 2018.

Simpozionul, ajuns la cea de-a XIV-a ediţie, reuneşte cercetători, cadre didactice şi practicieni, reprezentanţi ai unor institute de cercetare şi de învăţământ superior, companii şi organizaţii de prestigiu din ţară şi din străinătate, pentru a face schimb de idei şi pentru a defini direcţiile prioritare de cercetare în domeniile Geodezie – Topografie – Cadastru.

Scopul Simpozionul Ştiinţific GeoCAD este acela de a oferi experţilor români şi străini, cercetătorilor şi doctoranzilor oportunitatea să îşi prezinte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi a studiilor pe care le-au efectuat, fiind menit să crească vizibilitatea acestora pe plan naţional şi internaţional.

În acest an, la cele 9 secţiuni tematice ale Simpozionului au fost înscrise un număr de 23 de lucrări elaborate de 50 de cadre didactice şi cercetători proveniţi din centrele universitare din străinătate (Ungaria şi Grecia) şi din ţară (Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi şi Alba Iulia).

Toate articolele acceptate la conferinţă vor fi publicate în RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre, care este evaluată anual, în vederea indexării în cele mai prestigioase baze de date internaţionale: Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing – DRJI, Academic Resource Index – Research Bib and J-Gate.

Desfăşurarea manifestării ştiinţifice a fost posibilă cu ajutorul partenerilor: Ministerul Educaţiei Naționale – prin Fondul pentru Finanţarea Situaţiilor Speciale (FSS) şi a Consiliului Judeţean Alba şi a sponsorilor: Uniunea Geodezilor din România (UGR), S.C. TOPGEOCART S.R.L., Bucureşti, S.C. LARRY VERMESSUNGEN S.R.L., Alba Iulia, S.C. TOP – CAD S.R.L., Alba Iulia, S.C. TOPOGRAF S.R.L. Târgu Mureş.

Deschiderea festivă a Simpozionul Ştiinţific GeoCAD va avea loc vineri, 25 mai 2018, începând cu ora 9.00, în amfiteatrul A9 al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

