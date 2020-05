Sfârșit de sezon competițional pentru schiorii de la CSȘ Blaj, din cauza pademiei de coronavirus 7 medalii naționale strânse de elevii antrenorului Tiberiu Tanțoș

Cu un sezon întrerupt din pricina pandemiei de coronavirus, schiorii de la CSȘ Blaj au înregistrat rezultate notabile la concursurile la care au participat. Reprezentanții clubului din “Mica Romă” au strâns un total de 7 medalii, remarcându-se medalia de bronz obținută de Rebeka Anna Walter, în proba de slalom din cadrul Campionatelor Naționale ale Cluburilor Sportive Școlare.

În concluzie, sportivii de la CSȘ Blaj au reușit un sezon de apreciat, rezultatele fiind tot mai bune de la un an la altul, cu toate că echipa este în formare, propunându-se obiective cât mai înalte pe plan internațional, dar și cât mai multe clasări pe podium la întrecerile interne.

Sezonul 2019-2020 de pregătire specifică pe zăpadă, la schi alpin, a început în vara trecută, în luna august, cu antrenamente timp de 10 zile pe Ghețarul Molltaler, din Austria, și a continuat cu alte două stagii de pregătire, la Kaprun (Austria), în octombrie și noiembrie. Însă perioada competițională s-a dovedit una ciudată, cu lipsa totală a zăpezii (în decembrie), vreme foarte caldă și ploi (ianuarie și februarie), mici accidentări (firești, în activitatea unui sportiv de performanță), totul culminând cu această pandemie de COVID-19 ce a anulat competiții importante.

“În condițiile acestui sezon competițional atipic și destul de greu din punct de vedere logistic, personal sunt mulțumit de evoluția sportivilor. S-au prezentat bine la concursurile interne adunând în total 7 medalii: 3 locuri întâi, două locuri doi și două locuri trei, având de asemenea rezultate decente și pe plan internațional, unde cursele au fost grele și cu o concurență acerbă. Sunt bucuros de medalia de bronz obținută de Walter Anna Rebeka la proba de slalom de la Campionatele Naționale Școlare și regret foarte tare că probele juniorilor nu s-au mai putut ține, dar sperăm să trecem toți cu bine peste această încercare și dorim sănătate tuturor. Între timp sportivii noștri fac acasă antrenamente personalizate și se străduiesc să rămînă în formă pentru a continua antrenamentele la parametri optimi atunci cînd va fi posibil. Dorim să mulțumim pentru sprijin Federației Române de Schi și Biatlon, conducerii Clubului Sportiv Școlar Blaj, Inspectoratul Școlar Județean Alba, AS Montana Abrud și din păcate fără sponsori anul acesta, iar acest lucru se vede puțin, pentru că scăzut perioada de pregătirea în intersezon”, a transmis reputatul antrenor Tiberiu Tanțoș (din Abrud).

Pe plan intern, rezultatele sunt următoarele:

*Cupa CSȘ Baia Sprie, pentru copii, cadeți și juniori (în luna ianuarie): Anna Rebeka Walter – locul trei, în proba de slalom, Under 16; Ioan Alexandru Bordi – locul doi, la slalom, Under 18; Melisa Cioara – locul șapte, la slalom, Under 18; *Adrian Fer – locul șapte, la slalom, Under 18;

*Cupa Strindberg (copii și cadeți) la Toplița, în același timp cu Cupa Călimani (copii, cadeți și juniori), în ianuarie: Anna Rebeka Walter – locul întâi, la slalom Under 16, la Cupa Strindberg și locul întâi, la slalom, la Cupa Călimani; Ioan Alexandru Bordi – locul doi, la slalom Under 18, la Cupa Călimani; Timea Kis – locul întâi, la slalom Under 21, la Cupa Călimani;

*Campionatul Național de copii, la Baia Sprie (martie): Anna Rebeka Walter – locul cinci, la slalom, la categoria Under 16; proba de slalom uriaș a fost anulată din cauza ploii. La Campionatul Național de Juniori din Poiana Brașov sportivii nu au reușit să termine cursele sau au suferit accidentări;

*Campionatul Național al Cluburilor Sportive Școlare, la Baia Sprie (martie): Anna Rebeka Walter – locul trei la slalom Under 16 și locul cinci la slalom uriaș Under 16. Din păcate probele de slalom și slalom uriaș au fost reprogramate pentru luna decembrie 2020 din pricina declanșării pandemiei de coronavirus, sportivii fiind trimiși acasă după întreruperea concursului.

În competițiile externe participările au fost limitate întrucât s-au anulat foarte multe curse, rezultând o concurență sporită la cele ce au mai avut loc. Anna Rebeka Walter a luat startul în Ucraina la diverse concursuri, cele mai bune rezultate fiind înregistrate la

Bukovytsya – locul 5 la slalom și Vorohta – locul 7 la proba de slalom. De asemenea, Timea Kis a fost în Slovacia la începutul lunii trecute, clasându-se pe locul 11, la slalom, la Vratna, respectiv locul 14, la slalom, la Sachicky.