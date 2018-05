Seria „Proiecții cu reflecții” de la Forum Apulum continuă cu documentarul „Funne: Visând la Mare”

Seria de proiecții de filme documentare intitulată „Proiecții cu reflecții” continuă în acest sfârșit de săptămână cu a doua proiecție din programul KineDok oferit de către One World Romania.

Asociația „Forum Apulum” îi invită pe pasionații de film documentar european și nu numai, să asiste la proiecția filmului „Funne: Visând la Mare”, vineri, 18 mai 2018, de la orele 21:00 la Casa Forum, pe strada Regina Maria, nr. 18. Documentarul este în limbile croată și italiană și este subtitrat în limba română. După proiecție, va avea loc o discuție împreună cu publicul și cu invitații speciali ai evenimentului, soții Margareta și Emil Suflețel despre fericirea de a-și urma pasiunea în sport la o vârstă înaintată. Intrarea la acest eveniment este GRATUITĂ.

Funne: Visând la mare /Funne: Sea Dreaming Girls/Funne: Djevojke koje sanjaju more

Katia Bernardi|Croația, Italia|2017|77 minute|

Limba Vorbită: croată,italiană | subtitrare română

Într-o zi, în Daone, un mic sat de munte italian, un grup de bunicuțe vesele, condus: de înrăita fumătoare plină de franchețe Erminia, de simpatica Jolanda și de pragmatica Armida, încep să planifice o călătorie pentru comemorarea celei de-a 20-a aniversări a clubului Rododendro. Se pun repede de acord cu o excursie la mare, unde mulți dintre cei mai dragi membri ai clubului nu s-au aventurat niciodată. Nici măcar o dată. Dar oare cum vor strânge suficienți bani pentru ca toată lumea să se poată bucura de mare? Directorul Katia Bernardi surprinde cu veselie această capricioasă poveste a femeilor aflate pe punctul de a porni într-o mare aventură – subliniind faptul că visele nu îmbătrânesc niciodată, iar vârsta nu trebuie niciodată să limiteze visarea. Narațiunea energică, o coloană sonoră curajoasă și o distribuție de personaje încântătoare accentuează calitatea de „basm” a filmului în care bunicuțele își îndeplinesc visele și multe altele.

Această producție a fost prezentată la o serie de festivaluri de unde s-a întors și cu distincții:

Italian Film Festival USA 2018

Full Frame Documentary Film Festival 2017: New Docs

Lavazza Italian Film Festival 2017: Lights. Drama, Action!

Madrid Italian Film Festival 2017: Documentales

Phoenix Film Festival 2017: World Cinema

Villerupt Italian Film Festival 2017: Documentaires

Rome Film Fest 2016: Alice nella Città – KINO Panorama│Italia

Acest eveniment este posibil cu sprijinul Vertical Graphic.

În 2015, Asociația One World Romania a lansat KineDok, un program de distribuție alternativă de film documentar ce își propune să completeze distribuția clasică și să aducă filmul documentar mai aproape de public. One World Romania continuă programul pentru al treilea an consecutiv în mai multe locuri alternative, vechi și noi, începând cu acest an și la Alba Iulia. În cadrul celei de-a treia ediții, 16 documentare incitante, dintre care o parte vor fi proiectate în peste 20 de spații neconvenționale din fiecare țară participantă: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, România, Polonia, Norvegia și Bulgaria.

Sub forma unei experiențe împărtășite, proiectul KineDok te invită nu doar să vii să vezi un film, ci chiar să întâlnești cunoscători sau protagoniști ai filmelor într-un mediu informal și să discuți cu ei. Misiunea KineDok este de a ajunge mai aproape de oameni și de a folosi spiritul local al galeriilor și al altor locuri populare. Acestea oferă o alternativă pentru întâlnirea dintre filmul documentar și public și creează o atmosferă intimă în care vizionarea și dezbaterea unor probleme curente devine o experiență frumoasă.

*ORGANIZATOR LOCAL: Asociația „Forum Apulum”

*ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația „One World Romania”*

*ONLINE: oneworld.ro | kinedok.net*

*PARTENERI: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia

(Slovacia), Budoku (Ungaria), ReStart (Croația), Bergen International Film

Festival ( Norvegia), Activist 38 (Bulgaria)*

*CU SPRIJINUL: Centrul Național al Cinematografiei*

