Sebastian Stan, actorul de origine română, a câștigat Globul de Aur 2025 pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical

Actorul român, Sebastian Stan, a câştigat duminică seară, Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical.

Sebastian Stan a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul „A Different Man”, după ce a concurat în această categorie cu actorii Jesse Eisenberg („A Real Pain”), Hugh Grant („Heretic”), Gabriel LaBelle („Saturday Night”), Jesse Plemons („Kinds of Kindness”), Glen Powell („Hit Man”).

În film, Stan joacă rolul unui bărbat cu neurofibromatoză. După ce a primit premiul, actorul a precizat: „Ignoranţa şi disconfortul nostru cu privire la handicap şi desfigurare trebuie să înceteze acum”.

„Acest premiu este și pentru mama mea (n.r. Georgeta Orlovschi), care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și care a făcut totul pentru mine, și pentru tatăl meu vitreg Tony (n.r. Anthony Fruhauf). (…) România, te iubesc”, a spus actorul în timpul ceremoniei.

Este primul Glob de Aur obţinut de Sebastian Stan după nominalizarea primită în 2023 pentru rolul din miniseria TV „Pam & Tommy”. De asemenea, pentru evoluţia sa din lungmetrajul „A Different Man”, el a fost recompensat cu premiul de interpretare masculină – Ursul de Argint – la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin în 2024.

În „A Different Man”, film regizat de Aaron Schimberg, Stan joacă rolul lui Edward, un bărbat care suferă de neurofibromatoză, o tulburare genetică ce afectează creșterea celulelor sistemului nervos, în timp ce chipul său este schimbat major. Sătul ca oamenii să își bată joc de înfățișare sa, se hotărăște să apeleze la chirurgia plastică reconstructivă. Ulterior, acesta devine fascinat de Oswald, interpretat de Adam Pearson, un tânăr care suferă de aceeași afecțiune ca el și care îl interpretează într-o piesă bazată pe fosta sa viață, de dinaintea intervenției chirurgicale.

La cea de-a 82-a ediție a Premiilor Globul de Aur, actorul american de origine română Sebastian Stan a fost nominalizat pentru Cel mai bun actor în rol principal atât la categoria dramă, cât și la comedie/musical. La Categoria dramă, premiul de Cel mai bun actor a fost câștigat de Adrien Brody (filmul The Brutalist).

Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 27 de categorii.

Sebastian Stan, în vârstă de 42 de ani, s-a născut la Constanța, dar a emigrat alături de mama sa, profesoara de pian Georgeta Orlovschi, în Viena, pe când avea doar opt ani. La zece ani, Sebastian Stan a jucat primul său rol, într-un film numit „71 Fragments of a Chronology of Chance”, regizat de Michael Haneke, iar patru ani mai târziu, el și mama lui s-au mutat în New York.

