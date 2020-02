Scumpirea EXCESIVĂ a măștilor medicale poate aduce AMENZI uriașe pentru companii. Reactia retailerilor

Consiliul Concurenţei investighează comportamentul companiilor care comercializează produse şi echipamente de protecţie medicală și scumpirea abuzivă a măştilor faciale folosite ca prevenire a contaminării cu coronavirus, avertizând comercianţii că riscă amenzi uriaşe

„La ora actuală cererea de echipamente medicale de protecţie, respectiv măşti medicale, este foarte mare, iar producătorii nu reuşesc să acopere solicitările. În acelaşi timp, însă, nu este normal ca unele companii să profite de această situaţie şi să crească preţurile nejustificat”, a declarat marţi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, companiile riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri, dacă se dovedeşte că au încălcat legea. Luni, eMag vindea setul de 50 de măşti cu 500 de lei.

„Ca urmare, investigăm comportamentul companiilor care comercializează produse şi echipamente de protecţie din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, în contextul majorării excesive a preţurilor acestora. Dacă vom constata încălcarea regulilor de concurenţă, aşa cum ştiţi, companiile implicate riscă amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri”, a susţinut el.

Reacţia eMag

Retailerul online eMag a anunţat că, văzând creşterea mare de preţuri la măştile vândute prin platforma marketplace, a identificat stocuri şi a cumpărat măşti de la furnizorii locali, luând decizia de a suporta diferenţa de preţ, astfel încât acestea să fie vândute cu 3 lei bucata.

„Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România şi am cumpărat tot ce se putea găsi în ţară, de la distribuitorii existenţi. Astfel, am achiziţionat măşti şi la preţul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăţi, şi am decis să suportăm diferenţa de preţ în toată această perioadă astfel încât clienţii să le poată cumpăra la 3 lei bucata”, au declarat reprezentanţii eMag.

Arafat: Un comportament deviant

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat marţi că mai există stocuri de măşti de protecţie şi că se încearcă grăbirea achiziţiilor, însă există riscul ca livrările să fie făcute mai târziu.

„Este un comportament extrem de deviat să ajungi să vinzi 50 de măşti cu 100 de euro. O mască costa câţiva bani. La un moment dat o să vedem cum poate fi tratată legal această problemă”, a declarat Raed Arafat.

El a făcut apel la populaţie să nu intre în panică şi „să nu asculte nimic din ce apare pe social-media din surse neconfirmate”, afirmând că astăzi va fi constituit un grup de comunicare care va transmite informaţiile oficiale, confirmate pe tema coronavirusului.

La eMag, 50 de măşti au ajuns la aproape 600 de lei

Epidemia de coronavirus declanşată de curând în Italia a stârnit apetitul comercianţilor, unii dintre ei văzând în aceasta o oportunitate de a se îmbogăţi peste noapte: preţul măştilor chirurgicale a explodat în doar câteva ore.

Epidemia de coronavirus din Italia, unde există cea mai mare comunitate de români din afara ţării, este exploatat de comercianţi.

Înainte de izbucinrea epidemiei, o cutie de măşti era vândută în farmacii cu 25 de lei.

Preţul măştilor de protecţie cu trei straturi, care se vindeau duminică seară pe eMag cu 178,50 lei – un set de 50 de bucăţi, de culoare albastră sau verde -, cu promisiunea de livrare în trei zile, au ajuns luni, la orele amiezii, să se vândă cu un preţ mai mare cu 100 de lei. Luni seară, la 20.00, eMag afişa un preţ de 500 de lei la un set de 50 de măşti!

sursa: adevarul.ro