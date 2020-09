Școlile din Ocna Mureș, pregătite pentru începerea anului școlar. Au fost igienizate și amenajate corespunzător din punct de vedere sanitar

Primăria Orașului Ocna Mureș a postat pe pagina de socializare câteva imagini în care prezintă pregătirile școlilor pentru noul an școlar, în vreme de pandemie.

„De luni începe un nou an școlar. Pentru unii elevi este prima zi de școală, pentru alții reprezintă începutul ultimului an dintr-un ciclu școlar.

Toate școlile, indiferent dacă vorbim de școlile coordonatoare sau de cele pe care le au în subordine, au fost pregătite în cele mai mici amănunte pentru a corespunde cerințelor impuse de situația existentă. Este normal să investim în învățământ, el reprezintă viitorul oricărei comunități.

Toate unitățile au fost igienizate și amenajate corespunzător din punct de vedere sanitar (dezinfectant, prosoape de hârtie, covorașe dezinfectatnte etc), iar Școala din strada Nicolae Iorga (Școala mică) a fost renovată complet cu sprijinul voluntar a trei firme din oraș. Astfel și această clădire a fost adusă la standardele necesare pentru a fi utilizată în procesul de învățământ.

Au fost trasate de asemenea traseele de deplasare, grupurile sanitare sunt amenajate și pregătite conform cerințelor sanitare, sălile de clasă au fost amenajate astfel încât să respecte distanțele între elevi (un metru distanță în orice direcție între elevi), iar unele săli au fost amenajate pentru a putea desfășura corespunzător orele de clasă conform noilor norme.

Acum, la începutul unui nou an școlar, le doresc atât elevilor cât și cadrelor didactice un an bun, cu rezultate mai bune decât cele din anii trecuți, un an școlar care se desfășoară altfel decât am fost obișnuiți. Tocmai de aceea trebuie să arătăm că putem face față noilor provocări și că educația tinerilor se poate face și în condiții speciale, pe care le vom trece împreună.

Mult succes tuturor: elevi, învățători, profesori și de ce nu, părinți.”, au scris reprezentanții Primăriei Ocna Mureș pe pagina de socializare.