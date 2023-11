Schimbări în tratamentul fiscal al angajaților din IT, construcții și sectorul agroalimentar: De când se aplică noul regim de taxare

IMM Invest Plus 2023: Plafonul pentru ajutorul de stat va fi majorat la peste 24 miliarde de lei

Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor IMM Invest Plus, adică până la data de 31 decembrie, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate va fi majorat până la 24.3 miliarde de lei, de la 20.23 miliarde de lei, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat de către Ministerul Finanțelor.

Documentul prevede modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Invest Plus şi a componentelor acesteia – IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Rural Invest.

„Ca urmare a interesului manifestat de către întreprinderi până la acest moment pentru accesarea Programului IMM Invest Plus, plafonul de garanţii prevăzut pentru acest program este utilizat într-o mare măsură. Întrucât interesul întreprinderilor de a accesa acest Program se manifestă în continuare ridicat, propunem majorarea plafonului de garanţii aprobat şi implicit majorarea bugetului ajutorului de stat acordat sub formă de grant”, se arată în nota de fundamentare.

Astfel, va fi majorat plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, de la 20.250.000.000 până la 24.300.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 4.925.230.000 de euro.

„Prin implementarea modificărilor propuse, se va asigura accesul la măsurile de ajutor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru un număr estimativ de 4.500 beneficiari suplimentari, astfel că se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 31.208 de beneficiari”, se arată în document. Până în prezent puteau fi susţinuţi prin această schemă 26.708 de beneficiari.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede majorarea bugetului schemei de ajutor de stat sub formă de grant de la 2.881.679.000 lei la maximum 3.457.890.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 695.753.000 de euro.

Potrivit sursei citate, stabilirea plafonului a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat, propunându-se majorarea cu încadrarea în limita a 20%, astfel încât să nu fie necesară notificarea şi aprobarea modificărilor schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, având în vedere perioada scurtă rămasă până la finalul anului 2023.

„Stabilirea bugetului pentru ajutorul de stat sub formă de grant a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat. Propunerea de suplimentare a plafonului total de garantare şi a bugetului schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM Invest Plus are în vedere faptul că ajutoarele de stat pot fi acordate până la data de 31 decembrie 2023, astfel că, prin aprobarea măsurilor propuse se va permite accesul la lichiditate pentru un număr mai mare de companii afectate direct sau indirect de efectele crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Propunerea este justificată prin prisma gradului ridicat de concentrare a solicitărilor de garantare şi a ritmului susţinut de consum al plafoanelor de garantare înregistrat într-o perioadă foarte scurtă de la debutul etapei 2023 a programului”, se menţionează în nota de fundamentare..

Suplimentarea plafonului total de garantare şi a bugetului schemei de ajutor de stat este menită să preîntâmpine amplificarea efectelor crizei, întrucât sectorul companiilor nefinanciare s-ar putea confrunta cu o lipsă severă de lichiditate şi ar beneficia de condiţii de finanţare insuficiente sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru proiectele de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente.

De asemenea, măsurile preconizate vizează şi reglementarea unei situaţii extraordinare generate de manifestarea la nivel global a efectelor generate de criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, astfel că sprijinirea companiilor nefinanciare are o importanţă strategică pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Potrivit documentului, plata dobânzilor aferente creditelor contractate sub plafonul crescut de garanţii urmează să fie efectuată în anul 2024, modalitatea de plată a acestora fiind trimestrială, respectiv dobânzile aferente lunilor octombrie-noiembrie-decembrie 2023 urmând a fi plătite în luna ianuarie 2024.