Scene ȘOCANTE, vineri seara, la Alba Iulia: O femeie a fost ATACATĂ de un pitbull. Martor: Era un jeep negru, ar putea fi proprietarul. I-a strigat femeii „taci fă”

Seara trecuta, o femeie de 29 de ani a fost atacată si muscata de un câine, posibil din rasa pitbull, in timp ce se plimba cu bichonul sau pe o stradă din Alba Iulia.

Femeia a suferit leziuni la un picior si la umăr, iar cățelul ei a murit. Câinele agresiv a fugit si până acum nu a fost găsit. Căutările sunt continuate de polițiști împreună cu jandarmii si politia locala.

Totodată, se fac cercetari pentru identificarea proprietarului acestuia. In cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul infracțiunii de neluarea masurilor de prevenire a atacului canin.

Mai mulți locatari din cartier au declarat pentru ziarulunirea.ro că vineri seara au auzit țipete disperate și au văzut animalul care, spun ei, era cu siguranță pitbull. Oamenii mai susțin că în zonă era parcat și un jeep negru, care a plecat imediat după atacul câinelui.

Martorii nu pot afirma dacă șoferul mașinii a ajutat-o pe femeie sau este cel care a dat drumul câinelui, dar susțin că acesta i s-ar fi adresat cu expresia „taci fă”: „Am auzit aseară strigăte disperate în cartier, în Ampoi 3 și am văzut și câinele, era sigur Pitbull, dar l-am văzut târziu! Nu am văzut când a atacat, am ieșit pe geam când am auzit strigătele!

De asemenea am mai văzut un jeep negru, care ar putea fi proprietarul câinelui! Era oprit, iar apoi a plecat. Nu știm dacă s-a oprit să o ajute pe femeie sau era cel care a dat drumul la câine. Dar am auzit când i-a strigat femeii „taci fă”!