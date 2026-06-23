Curier Județean

SCANDAL în Alba Iulia: Bărbat din Ighiu REȚINUT, după ce a lovit o persoană din Sântimbru în bărbie și unul din brațe

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

SCANDAL în Alba Iulia: Bărbat din Ighiu REȚINUT, după ce a lovit o persoană din Sântimbru în bărbie și unul din brațe

Un bărbat din Ighiu a fost reținut de polițiști după ce a lovit cu un obiect contondent o persoană din Sântimbru pe o stradă din Alba Iulia.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Ighiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 36 de ani, în timp ce se afla pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, l-ar fi lovit cu un obiect contondent, în zona bărbiei și a brațului stâng, pe un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Sântimbru, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, provocându-i leziuni corporale ce au necesitatea acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe în vederea stabilirii, cu exactitate, a circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE | TRAGEDIE la Ohaba: Soțul viceprimăriței și-a pierdut viața după ce a fost fost prins sub un tractor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

23 iunie 2026

De

ACCIDENT grav la Ohaba: Persoană inconștientă, rănită în urma unui incident cu un tractor. Intervine un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD Știrea inițială:  Un accident grav ar fi avut loc în localitatea Ohaba, marți, 23 iunie 2026. Din primele informații disponibile, este vorba despre o persoană inconștientă și rănită în urma unui incident produs […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Harghita, oprit în trafic de polițiști pe DN 14B, în Alba: Conducea un ansamblu rutier pentru care nu avea categoria necesară. S-a ales cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

23 iunie 2026

De

Șofer din Harghita, oprit în trafic de polițiști pe DN 14B, în Alba: Conducea un ansamblu rutier pentru care nu avea categoria necesară. S-a ales cu dosar penal Un șofer din Harghita a fost oprit în trafic de polițiști pe DN 14B, în Alba. Bărbatul conducea un ansamblu rutier pentru care nu avea categoria necesară […]

Citește mai mult

Curier Județean

Cugirean de 26 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiti și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 3 ani după gratii pentru furt calificat

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

23 iunie 2026

De

Cugirean de 26 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiti și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 3 ani după gratii pentru furt calificat Un cugirean de 26 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiti și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 3 ani după gratii pentru furt calificat. […]

Citește mai mult