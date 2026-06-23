SCANDAL în Alba Iulia: Bărbat din Ighiu REȚINUT, după ce a lovit o persoană din Sântimbru în bărbie și unul din brațe

Un bărbat din Ighiu a fost reținut de polițiști după ce a lovit cu un obiect contondent o persoană din Sântimbru pe o stradă din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Ighiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 36 de ani, în timp ce se afla pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, l-ar fi lovit cu un obiect contondent, în zona bărbiei și a brațului stâng, pe un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Sântimbru, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, provocându-i leziuni corporale ce au necesitatea acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe în vederea stabilirii, cu exactitate, a circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

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