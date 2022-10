SCANDAL cu focuri de armă, în noaptea de Crăciun 2021, într-un sat din Alba. Ce „cadou” au primit mai mulți tineri din partea Judecătoriei Blaj

FOTO VIDEO| Ziua Armatei Române 2022, sărbătorită la Alba Iulia: Un grup de elevi a venit din Municipiul Blaj pentru a depune o coroană de flori

Astăzi, 25 octombrie, la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia avut loc un eveniment pentru sărbătorirea Zilei Armatei Române.

În cadrul acestui eveniment au luat parte un grup de copii care au venit tocmai din Municipiul Blaj, pentru a aduce un omagiu eroilor patriei.

„Am venit astăzi la Alba Iulia cu copiii de la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” din Blaj, clasa a VI-a C, pentru a cinsti memoria eroilor patriei, a depune o jertfă de flori la Monumentul Eroilor cu ocazia Zilei Armatei”, a declarat profesor Cârnat Oana Carmen, dirigentele clasei a VI-a C.

Evenimentul a început la ora 10.00, cu intonarea Imnului Național, după care va urma slujba de pomenire a celor căzuţi pe câmpul de luptă pentru neam şi ţară, o alocuțiune a comandantului garnizoanei cu privire la semnificația Zilei Armatei României și o depunere de coroane de flori.

Ziua de 25 octombrie este pentru Armata Română o zi istorică. Este ziua când a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei, în 1944. Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959.