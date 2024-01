Sârbul Nenad Lalici, la CSM Unirea Alba Iulia, a 3-a achiziție din Liga 2 pentru „alb-negri” din această iarnă. Fundașul central a încheiat conturile cu CSC Dâmbovița și în aceste zile se va prezenta la antrenamentele conduse de Alexandru Pelici

Apărătorul sârb Nenad Lalici (24 de ani) este foarte aproape să devină a treia achiziție din această iarnă a formației pregătite de Alexandru Pelici, mutarea fiind stabilită în linii mari. Fundașul central (1,97 metri) care are avantajul de figura ca jucător comunitar, întrucât are și cetățenie croată, a semnat de curând rezilierea cu divizionara secundă CSC Dâmbovița (unde a ajuns în vară după 3 ani petrecuți la Ripensia Timișoara) și este pe cale să ofere un răspuns pozitiv oferite primite de la CSM Unirea Alba Iulia, grupare care i-a anunțat deja drept transferați pe portarul L. Bucur (CS Mioveni) și apărătorul C. Ardei (CSM Reșița).

În schimb, nu mai sunt de actualitate discuțiile cu Alexandru Luca (CSC Șelimbăr), Tudor Telcean (ultima dată la Poli Iași, sezonul trecut), Alexandru Piftor (ex Unirea Dej, a semnat cu FC Botoșani). “Alb-negrii” au intrat din această săptămână în cantonament centralizat la domiciliu, cu accent pe pregătirea fizică, urmând ca la începutul lunii februarie să plece în Antalya. Primele amicale sunt cu CIL Blaj și Viitorul Sântimbru, iar în stagiul din Turcia sunt fixate alte 4 jocuri de verificare. Testați în această perioadă tinerii C. Toma, Oltean și Pașca nu au rămas în efectiv. CSM Unirea Alba Iulia s-a despărțit de Raț, Benkirat și T. Suciu în această pauză competițională și mai caută soluții în zona centrală a liniei de mjloc, dar și în flancul drept al defensivei (un jucător under).

