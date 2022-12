Sărbători binecuvântate de Crăciun 2022: MESAJE, URARI și FELICITARI pentru familie, prieteni sau persoana iubită

Cea mai iubită și cea mai așteptată perioadă a anului este, cel mai probabil, Crăciunul. În această perioadă suntem mai aproape de cei dragi și dorim să transmitem cele mai frumoase gânduri.

Uneori se întâmplă să nu ai suficientă inspirație pentru a compune un SMS de sărbători așa că ne-am gândit să îți venim în ajutor cu câteva mesaje simple și scurte pentru a ura Crăciun fericit apropiaților. Iată câteva urări și felicitări de Crăciun pe care le poți trimite familiei, prietenilor sau cunoscuților sub forma unor mesaje:

Mesaje de Crăciun pentru familie

În prag de sărbători, cu pace, lumină și căldură în suflet, vă doresc sa aveți parte de zile minunate, de un Moș Crăciun darnic și bun. Crăciun fericit și La mulți ani!

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. Crăciun fericit și un An Nou plin de împliniri!

Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moșul cu masa bogată și sufletul curat!

Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tuturor dorințelor și sănătate celor dragi. La mulți ani!

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranță, spiritul Crăciunului prin pace, emoția Crăciunului prin dragoste.

Sărbătorile înseamnă mai mult decât cadouri și petreceri. Fie ca acest Crăciun să îți aducă adevăratele miracole! La mulți ani!

De Crăciun este momentul să uităm de griji și supărări, să iertam și să iubim și să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri!

Mesaje de Crăciun pentru copii

Grăbește-te să deschizi cadourile! Ți-am pregătit ceea ce ți-ai dorit demult! Crăciun fericit, dragul meu copil!

Un an nou fericit, dragii mei! De la Moș Crăciun, de la Crăiasa Zăpezii și de la noi! Chiar dacă este greu să ne comparăm cu Moș Crăciun, totuși v-am pregătit un dar sub brad.

Moș Crăciun se grăbește în această noapte cu daruri în fiecare casă! O sărbătoare magică să aveți, copii! Multe ghidușii, glume, lumini și fulgi de nea!

Îmi doresc să fii mereu sănătos și fericit. Ai citit multe cărți bune, ți-ai stimat părinții. Acum meriți să ai parte de magie! Îți doresc, copile, tot ce este mai bun!

De Crăciun să vină bucuria! Iar sub bradul îmbrăcat în jucării, să-ți găsești toți prietenii, toate cadourile, toată fericirea. Să zâmbești mai mult și să fii fericit.

Ești cel mai bun din lume copil! Chiar dacă ai crescut, să continui să crezi în magie. Crăciun fericit, copilul meu!

Mesaje de Crăciun pentru prieteni

Un bătrân cu plete albe v-a călcat al casei prag. E adevărat, e Moş Crăciun şi vă aduce un an mai bun. Crăciun Fericit, dragi prieteni!

Lumină, pace, bucurie, zăpadă, viaţă, dăruire, iertare, zâmbet, sărbătoare, ne aduce an de an Crăciunul. Deschide-ţi sufletul şi lasă căldura sărbătorilor de iarnă să te învăluie ca un vis frumos. Sărbători fericite şi la mulţi ani!

Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu esti una dintre acele persoane minunate! Să ai un Crăciun fericit!

Pe la colţuri unii spun, că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o sa vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, să v-aducă mult noroc!

De acest Crăciun să simți iubirea și bucuria, să îți fie alături toți cei dragi și să le simți căldura sufletească. Crăciun fericit!

E timpul să închizi ochii și să-ți amintești de Crăciunul copilăriei tale. E timpul să-ți amintești cum stăteai cu nasul lipit de geam încercând să-l vezi pe Moș Crăciun. Crăciun fericit, drag prieten!

Cei mai buni prieteni se cunosc de Crăciun. Hai să ne distrăm împreună! Să avem un Crăciun fericit!

Îți urez cu dragă inimă, ție și familiei tale, să aveți parte de sănătate, fericire și mult noroc în anul care vine! Sper ca această sărbătoare să vă aducă toate cele bune în casă și în familie! La mulți ani!

Moș Crăciun bate la ușă, scoate mana din mănușă și vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad și lânga foc să vă umple de noroc!

Mesaje de Crăciun pentru persoana iubită

Iubirea mea, din cer o stea ți-ai pus pe brad, sub el m-aștepți cu daruri, dar eu ți-am pus în fiecare fulg de nea un strop din iubirea mea. Dacă nu mă crezi prinde unul în palmă și-ai să vezi cum se topește de dragul tău.

În noaptea de Crăciun oamenii vor uita de imperfecțiunile celorlalți, le vor ierta greșelile și își vor aminti cât de importanți sunt unii pentru alții și cât se iubesc. In noaptea de Crăciun toți vor fi ca noi doi. Crăciun fericit!

Moş Crăciun vine tiptil / niciodată nu-l simţim, / dar de fiecare dată / lasă-n fiecare poartă / fericire, bucurie, sănatate pe vecie! / Crăciun fericit!”

Crăciun cât mai luminos / vis de iarnă călduros / linişte lângă cei dragi / veste bună dinspre magi! / Crăciun fericit!”

Mesaje de Crăciun haioase

E Crăciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zăpadă Moșul zboară? …Ni se trage de la vin… Crăciun fericit!

Dacă nu știi care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lasă pe mâine ce poți să-mi oferi chiar acum!

Să ai un Crăciun Fericit și să trăieșți în Sărbătoare, să-ți miroasă a brad în casă și a bani în buzunare!

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeaţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani. Crăciun fericit!

Să ai parte de tot ce e mai bun în viața! L-am visat pe Moș azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!

Fie ca sfintele sărbători de iarnă sa te găsească alături de colegii tăi. În traducere liberă, nici anul ăsta nu ai liber de Crăciun!

Ho ho ho… Ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș in bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, An Nou de invidiat, sănătate, La Mulți Ani (și-o căruță de bani)!!!

Mesaje de Crăciun în limba engleză

May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wish you lots of love, joy and happiness. MERRY CHRISTMAS! (Fie ca vremurile bune și comorile din prezent să devină amintirile de aur de mâine. Vă doresc multă dragoste, bucurie și fericire. CRĂCIUN FERICIT!)

Merry Christmas! If one night a big fat man jumps in at your window grabs you and puts you in a sack don’t worry I told Santa I wanted you for CHRISTMAS.HAPPY CHRISTMAS ! (În cazul în care într-o noapte un om mare și gras intră la tine pe fereastră și te pune într-un sac, nu-ți fă probleme, i-am spus Moșului că te vreau de Crăciun. Crăciun Fericit!)

Merry Christmas! May your world be filled with warmth and good chear this Holy season, and throughout the year.Wish your christmas be filled with peace and love. Merry X-mas ! (Fie ca viața ta să fie plină de căldură și cât mai bună în acest sezon sfânt și pe tot parcursul anului viitor. Îți doresc un Crăciun plin de pace și iubire. Crăciun Fericit! )

May the joy and peace of Christmas be with you all through the Year. Wishing you a season of blessings from heaven above. Happy Christmas ! (Fie ca bucuria și pacea Crăciunului să fie cu voi pe tot parcursul anului. Îți doresc un sezon cu binecuvântări din cer. Crăciun Fericit!)

Sărbătoarea Crăciunului este, de asemenea, un prilej perfect pentru a vă cere iertare de la persoanele cărora le-ați greșit, de a vă reconecta cu rude sau prieteni înstrăinați sau cu persoane cu care nu ați mai vorbit de mult timp. O urare sau un mesaj de Crăciun poate fi o bună ocazie pentru a repara relațiile cu apropiații sau a le transmite un gând călduros.