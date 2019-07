Sărbătoare națională: Simona Halep a câștigat trofeul de la WIMBLEDON!

Sărbătoare națională: Simona Halep a câștigat Turneul de tenis de la Wimbledon. Ea a învins-o în finală pe americanca Serena Williams cu 6-2 6-2.

A fost un meci în care Simonei i-au intrat toate mingile, în timp ce americanca a părut obosită și nervoasă.

Este pentru prima dată când Simona câștigă turneul de la Wimbledon.

Halep este prima romanca ce isi adjudeca trofeul de la Wimbledon.

5-2 Inca un break Simona si romanca urmeaza sa serveasca pentru trofeu! Statistica e de-a dreptul socanta – Serena, 24 de erori nefortate pana acum, Simona doar 3.

4-2 Halep isi castiga serviciul

3-2 Break Simona!! Fantastic jocul romancei! Halep face un pas mare spre trofeul de la Wimbledon.

2-2 Raspunsul Simonei este impresionant – castiga si ea la zero pe propriul serviciu.

1-2 Game castigat la zero de Serena.

1-1 Simona munceste tot mai mult pentru punctele pe serviciul ei, dar tine ritmul. Jocul Serenei a mai crescut, fata de primul set.

0-1 Serena incepe setul cu un game castigat pe serviciul ei si conduce pentru prima data in acest meci.

Set 1



Statistica primului set:

5-2 Serena nu ii da nicio sansa Simonei pe serviciul ei. Game alb castigat de americanca. Halep serveste pentru castigarea setului.

5-1 Game foarte disputat, castigat de Simona Halep, dupa ce romanca i-a anulat Serenei o sansa de break.

4-1 Serena castiga la zero primul game al meciului, pe serviciul ei.

4-0 Halep joaca perfect si incheie game-ul cu un as.

3-0 Fantastic inceput de meci! Simona Halep reuseste al doilea break.

2-0 Simona Halep confirma break-ul! Castiga al doilea game la zero!

1-0 Simona Halep incepe perfect meciul si reuseste primul break!