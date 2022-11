Sâmbătă, ultimul meci acasă la rugby: CSU Alba Iulia – CSM Galați | Eșec la Iași pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri

Sâmbătă, 19 noiembrie, la ora 11.00, pe Stadionul “Cetate”, CSU Alba Iulia va susține ultima reprezentație din acest campionat în fața fanilor, adversar fiind CS Municipal Galați, într-un meci contând pentru etapa a 8-a a Ligii Naționale de Rugby (primul eșalon competițional).

În consecință, jocul din Liga 3 dintre CSM Unirea Alba Iulia și ACS Tg. Mureș va avea loc vineri, 18 noiembrie, de la ora 14.00

În acest context, precizăm că în recenta rundă din play-out, formația din Cetatea Marii Uniri a pierdut la Iași, cu Politehnica, scor 5-63 (0-38), punctele fiind reușite de Alexandru Gabara (eseu). Gazdele au un buget net superior, antrenor fiind Cosmin Rațiu (ex-Dinamo București). CSU Alba Iulia a mizat pe 7 jucători din Republica Moldova, cu acest prilej debutând pilierul Ion Jarda și Slavik Mîrzîncu.

“Nu am bătut recorduri negative jucând cu una dintre cele mai puternice echipe din play-out. Nici nu am mai luat 100, după cum preconizau unii. Rezultatul era previzibil, iar diferența de scor este totusi rezonabilă. Este bine că am punctat pe tabelă și sunt speranțe pentru evoluții bune în ultimele partide din acest sezon. Poate există miracole, să sperăm”, a conchis istoricul Marius Rotar.

În runda de final, în 26 noiembrie, este deplasare la RC Gura Humorului. CSU Alba Iulia are 7 eșecuri din tot atâtea meciuri în play-out, totalizând 13 înfrângeri în acest sezon.