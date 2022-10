Sâmbătă, pe “Cetate”, un nou derby “de Alba”: CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, cu foame de puncte pentru albaiulieni

Vestea tristă a fotbalului din Alba în această vară este dispariția la nivel de seniori a echipei Olimpia Aiud, una dintre grupările de tradiție ce activau în Liga 4.

Astfel, conform celor precizate de Ioan Demeter, după 73 de ani “olimpicii” nu vor mai activa la acest nivel, iar în ediția 2022/2023 Olimpia Aiud este înscrisă la juniori Under 17 Elite, Under 14, Under 12, Under 11 și Under 10, în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal. Și vorbim de un club care în urmă cu 3 ani, în 2019, a fost în “careul de ași” la nivel național, la Campionatul Under 19, participând la turneul final de la Buftea. În plus, jucători lansați de Olimpia activează la cluburi din eșaloanele superioare: David Maier (2005) – la Gaz Metan Mediaș și Inter Stars Sibiu, Youssef Elmanhaly (2006) – Ripensia Timișoara, Mihai Șeulean (2007) – actualmente la Cluj, a fost la Ripensia. De asemenea, alte talente aiudene activează la grupări din Cluj-Napoca, precum LPS sau Sporting.

*Regretabil pentru Aiud!

La Aiud sportul se duce de râpă, iar după ce simbolul fotbalistic al municipiului, Metalul, a dispărut de câțiva ani, acum a spus “pas” și Olimpia Aiud! Cauzele sunt enunțate de Ioan Demeter:

“Lipsa unui stadion/teren unde să poți face pregătire în condiții normale. Baza sportivă «Aiudelul» se poate folosi doar pentru jocuri, pentru a proteja gazonul, condiții în care este greu să concurezi împotriva altor echipe ce se pregătesc… în nocturnă. Retragerea unor sponsori importanți precum prebet Aiud, după 52 de ani, la finele anului 2020, și JOX Spedition, în luna martie a anului acesta. Imposibilitatea asigurării unui buget de venituri și cheltuieli pentru susținerea unei echipe de Liga 4, aproximativ 100.000 de lei/an”.

Olimpia a activat mereu în cel de-al 4-lea eșalon competițional, practic dintotdeauna, exceptând un an în Liga 5 (în 2011 a rămas în Liga 4, deși retrogradase, pentru că Mureșul Oarda de Jos nu-și plătise datoriile către AJF). Iar din 2010, până în prezent aportul Primăriei către Olimpia este undeva la 100.000 de lei în mai bine de un deceniu!!! Iar în prezent, reprezentanții autorităților locale nu au acceptat desfășurarea antrenamentelor pe «Aiudelul» nici măcar contra cost.

În consecință, antrenorii și jucătorii aiudeni s-au răspândit pe la alte echipe din zonă, Radu Andone a preluat Inter Unirea, iar Paul Muntean a fost instalat la Kinder Teiuș. Industria Galda l-a înregimentat pe D. Vlad, la Kinder au ajuns Ad. Drăgoi, Al. Văsuț, G. Oltean, Al. Bucșa, Inter Unirea i-a achiziționat pe S. Șimandi și A. Bălan, plus Căt. Ilea, prin prelungirea împrumutului, la FC Lopadea Nouă s-a transferat G. Bălțat, iar la Mureșul Gâmbaș – au poposit Fl. Oltean și Salca, în vreme ce la Național Rădești va activa A. Kiss.