Sâmbătă, ora 18.00, Metalurgistul Cugir – Viitorul Cluj | Cu gândul la barajul de miercuri, cu Minaur Baia Mare!

Unirea Alba Iulia își joacă ultima șansă de salvare astăzi, de la ora 18.00, în orașul viorilor. Formația din Cetatea Marii Uniri este obligată să învingă, pentru a prelungi speranțele de salvare și în runda de final a play-out-ului Seriei a 9-a.

“Alb-negrii” (locul 9, 25 de puncte) au la îndemână doar varianta victoriei contra Avântului Reghin (poziția a 8-a, cu 4 puncte mai mult). Orice rezultat, cu excepția obținerii celor 3 puncte este similar cu o retrogradare în Liga a 4-a, până la vară, când fosta prim-divizionară speră să beneficieze de un nou pe a treia scenă. Calculele sunt simple: mai mult ca oricând “alb-negrii” au nevoie de un succes într-un meci ce poate defini o întreagă stagiune. Unirea Alba Iulia a trăit pe muchie de cuțit recentele dispute, fiecare dintre ele fiind o “finală” ce a întreținut speranțele de salvare, fiind în postura gladiatorului ce nădăjduiește să mai răpună un adversar pentru a supraviețui. Gruparea albaiuliană are maximum de puncte în ultimele 3 confruntări, o premieră în acest sezon de chin, petrecut în subsol, dar speră să treacă și peste acest examen decisiv. Și reghinenii sunt neînvinși de 3 întâlniri, răstimp în care au luat 7 puncte.

Ultima dispută “face to face”, în Vinerea Mare, acum o lună, pe “Cetate”, a fost un adevărat “thriller”. Avântul a condus cu 3-0 în minutul 54, însă “remontada” oponenților a produs o remiză (gol egalizator Fetița, 83, din penalty). La final, nervii au degenerat, prducându-se un incident în care a fost implicat antrenorul Vilmoș Stoica și oficiali ai gazdelor. Reghinenii nu au niciun succes împotriva Unirii în acest sezon, înregistrându-se o remiză albă la Alba Iulia (23 octombrie 2021), dar și o victorie “de 6 puncte” a uniriștilor la Reghin, un 2-0 (2-0), reușite Indrei și Fetița (în 25 martie, prima victorie din acest an, și totodată primul meci adjudecat sub comanda lui Marcel Rusu).

“Ne așteaptă un duel crucial, pe care sperăm să îl câștigăm”, a precizat “principalul” Unirii Alba Iulia, antrenor ce nu poate conta pe Cîrloanță (suspendat).