Sâmbătă, ora 15.00, sub Drăgana, Metalurgistul Cugir – CS Hunedoara, derby-ul Seriei a 9-a

Astăzi, de la ora 15.00, în “orașul viorilor”, meci de totul sau nimic pentru Unirea Alba Iulia, “lanterna roșie” a Seriei a 9-a din Liga a 3-a.

Formația din Cetatea Marii Uniri este singura combatantă din serie ce nu a marcat și nu a strâns puncte în cele două jocuri din acest an și abordează această finală a supraviețuirii de pe ultima poziție a clasamentului, la 7 puncte în spatele Avântului Reghin, formație situată pe locul al 8-lea. Sub nicio formă “alb-negrii” nu-și permit să se întoarcă cu tolba goală din disputa contracandidatelor la evitarea retrogradării, un alt pas greșit fiind sinonim cu o situație de-a dreptul complicată înaintea ultimelor 10 jocuri din play-out. Reghinenii au remizat alb în tur pe “Cetate”, când Ciorgovean a fost eroul întâlnirii, iar în acest an au scos o remiză în deplasarea cu Sănătatea Cluj, meci în care au revenit după ce au fost conduși de “virușii verzi” cu 3-1 în minutul 70 (un punct venit după 3 insuccese). Interesant este faptul că Avântul a pornit în trombă sezonul, cu maximum de puncte în primele 3 dispute, însă a alunecat spre subsol după o prelungită serie nefastă: ultima victorie (1-0, acasă cu Sticla Turda) datează de 6 luni și jumătate (10 septembrie), adunând doar 6 puncte în 14 întâlniri!

Fosta prim-divizionară are nevoie de puncte ca de aer în bătălia în care punctele cântăresc dublu, iar în această săptămână în procesul de pregătire s-a implicat președintele Mihai Dăscălescu, în încercarea de a scoate echipa din criză. Pe de altă parte, vizitatorii speră să rezolve situațiile “stranierilor” Oluwaseun Agbomoniyi (nigerian, 21 de ani, mijlocaș de bandă dreaptă, ex-Foresta Suceava, prezent de mai bine de o lună la antrenamente) și Yuanis Mokou Temdieu (belgian, 21 de ani, crescut de Anderlecht, a evolat și în UEFA Youth League, ultima dată la Bodens BK, Suedia).

“Este obligatoriu să luăm puncte la Raghin! Întâlnim o contracandidată într-un meci decisiv și e nevoie să câștigăm, altfel situația va deveni critică”, a transmis “principalul” Marcel Rusu.

În continuare va absenta mijlocașul Mâlnă (probleme cu spatele). Formația albaiuliană va debuta în play-out cu o altă deplasare, la Bistrița, Gloria având, conform programării două dispute acasă, în ordine, cu echipe din Alba, Unirea Alba Iulia (2 aprilie) și CS Ocna Mureș (9 aprilie).