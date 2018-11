Sâmbătă, Industria Galda – Millenium Giarmata | “Non c’e due senza tre”, pentru echipa condusă de Paul Ciucă?

“Non c’e due senza tre” e un vechi proverb italian care în româneşte se traduce simplu, „Nu e doi fără trei”, aplicabil perfect în cazul Industriei Galda de Jos, dacă va câștiga sâmbătă, de la ora 14.00, acasă, cu Millenium Giarmata, vecina din clasament (bănățenii – locul 11, cu 14 puncte; amfitrionii – poziția a 12-a, cu 12 puncte).

Asta întrucât găldenii pregătiți de Paul Ciucă au reușit două victorii în ultimele două runde, iar dacă s-ar impune Industria ar deveni prima echipă din Alba ce ar izbuti trei succese la rând în această stagiune. “Chiar dacă am obținut trei puncte, oarecum surprinzător, la Hunedoara, însă suntem cu picioarele în apă rece și nu ne simțim deloc confortabil. Vom încerca să obținem toate punctele în meciul de sâmbătă, deși adversarul are și el nevoie mare de puncte, ceea ce îl face mai periculos”, a transmis antrenorul Paul Ciucă, ce nu poate conta pe Frențiu și R. Moga – accidentați, S. Fulea – suspendat. După acest joc, Industria are trei întâlniri dificile, pe “Cetate”, acasă cu Metalurgistul Cugir și la Reșița.