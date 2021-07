SÂMBĂTĂ, 3 iulie| PROGRAMUL carnavalului de la Limba, NOAPTEA PRICOLICILOR 2021: focul de tabără denumit „rugul lui Zamolxe”

Stiți ce însemnă un „pricolici”? Dacă ai întreba un localnic din satul Limba, din comuna Ciugud, ți-ar spune cu mândrie că semnifică „omul lup”, un războinic neînfricat cu puteri aproape supranaturale.

Legenda spune că pe vatra veche a satului Limba au trăit dacii, care erau organizați într-un grup de războinici liberi. Aceștia aveau ca simbol lupul și erau recunoscuți pentru vitejia lor fiind denumiți oamenii-lup sau pricolicii. Legenda pricolicilor s-a transmis din generație în generație și cuprinde, în special, referiri la ritualurile de inițiere pe care le avea vechiul trib dacic pentru „tinerii lupi”.

În zilele noastre, limbenii din Ciugud își spun cu mândrie pricolici, adică urmașii dacilor lupi, iar, an de an, organizează, în timpul verii, „Noaptea Pricolicilor”. Un astfel de eveniment are loc, sâmbătă, la Limba și cuprinde un carnaval concurs pentru copii, spectacol folcloric și parada pricolicilor. Evenimentele încep la ora 18:00 și se încheie târziu în noapte, în jurul unui imens foc de tabără denumit simbolic „rugul lui Zamolxe”. Tradiția este păstrată cu mândrie de Asociația „Limbenii”.

SÂMBĂTĂ, 3 iulie| PROGRAMUL carnavalului NOAPTEA PRICOLICILOR

ora 19:00-Slujba de mulțumire la biserica din Limba

ora 19:30-Deplasarea alaiului condus de daci pedeștri sau călări

ora19:45-Poze, alocuțiuni, vânzare de carte

ora 19:50-Deplasarea alaiului în prund

ora 20:00-Carnavalul micilor pricolici și premierea celor mai frumoase costume

ora 20:15-Spectacol-Ansamblul folcloric al Comunei Ciugud „DoinaMureșului”

ora 21:15-Aprinderea focului lui Zamolxe

ora 21:30 -Carnavalul pricolicilor-continuare

Carnavalul de la Limba este organizat de Asociația Limbeni și Primăria Ciugud, fiind o sărbătoare în aer liber care dorește să scoată în evidență originile dacice ale limbenilor și bucuria păstrării unor obiceiuri străvechi, o veritabilă lecție de istorie în aer liber, anunță Primăria Ciugud.