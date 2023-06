Salariu minim pe economie ar putea ajunge la 500 de euro. Ce spune ministrul Economiei despre majorare

Ministrul Economiei, Radu Oprea a transmis că este convins că mediul de afaceri din România va găsi resursele pentru a majora salariul minim la 500 de euro net până la începutul lui 2025 – o promisiune în programul de guvernare al noului Executiv Ciolacu.

Întrebat dacă mediul de afaceri poate susține o creștere semnificativă a salariului minim într-un an și ceva, Oprea a răspuns: „Eu spun că da și dau două argumente. Unul ține de rezultatele practice pe care le-am întregistrat în economie atunci când am vorbit de creșterea salariului minim pe economie și am auzit același lucru ca-ntotdeauna, că IMM-urile și marile corporații nu vor putea să susțină creșterea salariului minim.

S-a întâmplat și creșterea economică a fost efectivă, certificată, numărul de locuri de muncă activă în zona privată a crescut, ceea ce înseamnă că nu a avut o influență negativ, din contră, a fost una benefică.

Creșterea salariului e o componentă

Al doilea lucru: fiind în contact direct cu mediul de afaceri, că în Parlamnet sunt membru în Comisia economică, Comisia de buget-finanțe și în Comisia de energie, întâlnesc mereu reprezentanți ai mediului de afaceri și vă spun că una din primele probleme pe care mi-o ridică e cum facem să avem forță de muncă calificată. Una dintre principalele provocări e să avem oameni calificați în România, de a rămâne aici. Creșterea salariului e o componentă”.

„Al treilea argument e legat de directiva europeană. Deja la nivel european se vorbește despre această necesitate de a avea salariul minim undeva la 60% din salariul mediu”, a mai precizat ministrul Radu Oprea, conform b1tv.ro.

Sursa: bugetul.ro