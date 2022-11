Salarii cu 15% mai mari pentru subalternii premierului Ciucă. „Ne-am trezit cu un amendament direct pe ecrane”

Alin Apostol, deputat al USR, susține faptul că partidele din coaliția de guvernare au votat în comisiile parlamentare un amendament prin care este prevăzură majorarea salariilor angajaților din cancelaria premierului pentru „complexitatea muncii”.

„Pe nepregătite, ne-am trezit cu un amendament nediscutat și neanalizat, vârât direct pe gât chiar in timpul desfășurării comisiei. Subiectul zilei erau cu totul altul: creșterea salariilor celor din Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Ne-am trezit cu un amendament direct pe ecrane, care ….ce să vezi…propune si altceva: creșterea salariilor angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului cu 15%”, a scris deputatul, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, amendamentul votat este următorul: „Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Cancelariei Prim-ministrului și Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică li se aplică prevederile pct. 3 al notei finale de la Cap. I lit. A pct. I al Anexei nr. VIII și, respectiv, cele ale pct 3 al notei finale de la Cap. II lit. A pct. I al Anexei nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.”

„La momentul asumării acestui amendament: PSD-PNL-UDMR și AUR au spus ca susțin si am fost întrebați: USR ce face? Mi s-a părut bizară maniera cum a fost impus acest amendament și mai ales apariția Cancelariei Prim-ministrului pe lângă DNSC. În calitate de secretar al comisiei, am decis că USR nu susține și am votat împotriva lui. Temerile mi s-au confirmat, când după votul amețitor, descopăr la pct. 3 al notei finale (de la Cap. II lit. A pct. I al Anexei nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017″) următoarele: „…beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.” Așa se nasc legile, oameni buni. Lansezi măriri de salarii pentru o anumită categorie protejată politic, creezi o atmosferă amețitoare și cine pică-n plasă…pică”, a adăugat Apostol.

Sursa: stiripesurse.ro