Românii vor putea ieși mai repede la pensie de la 1 septembrie. Anunțul făcut de Ministerul Muncii

Începând cu 1 septembrie 2024, românii care aleg să se pensioneze anticipat vor beneficia de condiții îmbunătățite datorită reducerii penalităților de la 30% la 24%. Această modificare este inclusă în noua lege a pensiilor, care va intra în vigoare la aceeași dată, conform declarațiilor făcute de Simona Bucura Oprescu, membru al Comisiei de muncă.

Simona Bucura Oprescu a detaliat principalele ajustări aduse de lege, subliniind că schimbările aduse de noua legislație vizează corectarea unor inechități istorice în sistemul de pensii, cu un impact direct asupra egalității tratamentului pentru toți contribuabilii.

„Noi, in noua lege, primul lucru pe care l-am facut este acela de a veni cu o formula care sa ne duca in zona ca pentru munca si contributivitate egale sa ai un cuantum al pensiei egal, indiferent de legea pensiilor pe care ai iesit. Beneficiezi de pensie din 1966 pana astazi, pentru ca am avut stagii de cotizare diferite, atat stagii minime cat si stagii complete, am avut indici de corectie, am avut o legislatie diferita in ceea ce priveste pensiile. Si atunci principalul obiectiv al reformei este acela de a aduce echitate in sistemul public de pensii”, a afirmat Oprescu într-o discuție la Antena 3 CNN.

În procesul de reformare a legii pensiilor, un punct crucial a fost renegocierea cu Comisia Europeană a plafonului de 9,4% din PIB destinat cheltuielilor cu pensiile. Această limită, acum eliminată, permitea anterior doar o alocare restrânsă a resurselor pentru pensii.

„Acesta a fost si motivul pentru care am avut aceasta batalie de a fi gata cu legea pensiilor la timp, de a renegocia cu comisia astfel incat sa eliminam 9,4% din PIB si sa putem sa crestem pensiile romanilor.”, explică Oprescu.

Conform noii legi, pensiile vor fi structurate în patru categorii principale: pensia pentru limita de vârstă, pensia de invaliditate, pensia anticipată și pensia anticipată parțială. Schimbările aduse de noua lege a pensiilor privind pensionarea anticipată vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2024.

„Pensia anticipata se poate lua atunci cand ai stagiul complet de cotizare”, a spus ministrul Muncii.

În rândul categoriilor beneficiare de pe urma acestei legi se numără angajații din sectoarele cu condiții de muncă deosebite, cum ar fi: serviciile de anatomie patologică și prosecturile spitalelor, instituțiile de medicină legală, personalul didactic universitar din disciplinele de anatomie și histologie și personalul navigant din aviația civilă, care a îndeplinit cel puțin 50% din baremul de ore de zbor sau salturi necesare.

Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat că una dintre cele mai importante schimbări aduse de noua legislație este reducerea penalității pentru pensionarea anticipată, de la 30% la 24%.

„Pensia anticipata, noi am redefinit-o in noua lege a pensiilor, iar penalitatea este mult mai mica decat actuala penalitate. De la 30%, cat este in acest moment, am scazut-o la 24%. Am considerat ca este favorabil cetateanului care va iesi de la 1 septembrie”, a spus Daniel Baciu.

Această modificare este văzută ca o îmbunătățire semnificativă care oferă mai multă securitate financiară pentru cei care aleg să se retragă mai devreme.

„Adica oamenii care au lucrat si au contribuit la sistem. Acestia vor beneficia si de puncte de stabilitate”, a mai adăugat ministrul.

