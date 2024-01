Românii lucrează jumătate de an numai pentru plata taxelor și impozitelor. Câți bani „livrează” un muncitor statului în fiecare an

Timp de șase luni pe an, românii muncesc doar pentru a plăti taxele și impozitele. Aproape jumatate din salariul unui angajat se duce e taxe și impozite la stat! Luam ca exemplu salariul minim pe economie, care este în prezent de 3.300 de lei brut. Angajatul primește 2079 de lei în timp ce statul primește 40% din total sub forma de contribuții sociale sănătate sau impozit pe venit.

Pentru CAS 25%, statul ia 775 lei

Pentru CASS de 10% statul ia 310 lei

Iar pentru impozitul pe venit de 10% statul ia 136 lei

În plus, dacă o familie are şi o maşină, care costă mai puţin de 10.000 de euro, atunci 3 salarii lunare se duc pe cheltuielile aduse de autoturism. Românii scot in buzunar pentru costurile unei singure maşini aproape 13.000 de lei.

După ce îşi plăteşte taxele, un român rămâne, în medie, cu jumătate din bani. Pe lângă toate aceste taxe, un român are și alte obligații: Anual plătește taxele locale la casă, mașină, parcare, dar și TVA (taxa pe valoarea adăugată pentru fiecare produs achiziționat).

În ceea ce privește produsele achiziționate, vedem că cheltuielile se duc pe produse de igiena, alimente si carburanti. Pentru alimente, lunar, spre exemplu, plătim aproximativ 1.300 lei, iar, din aceștia, 65 lei reprezintă TVA-ul.

Din această vară guvernul vrea să majoreze salariul minim pe economie la 3700 de lei brut, o creștere de doar 400 de lei, însă doar jumătate ajunge în buzunarul românului, iar afectați și micii antreprenori care spun cpă în aceste condiții sunt nevoiți să-și închidă afacerea.

Anul nou aduce amenzi de zeci de mii de lei pentru proprietarii de apartamente care își închiriază locuința în regim hotelier. Unii o fac la negru, iar unitățile de cazare se plâng de concurență neloială.

„Pe noi ne deranjează cei care nu sunt clasificați sub nici o formă și nu plătesc taxe și impozite, pentru că atunci își pot permite să vină cu tarife mici, fără să ofere, însă, siguranța și condițiile corespunzătoare unei clasificări„, afirmă Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turism.

Autoritățile române au decis să impună reguli mai stricte începând din 2024, pentru a combate acest fenomen. Potrivit noilor reglementări, proprietarii vor putea promova locuințele pe platformele de închiriere doar dacă dețin un certificat oficial de clasificare.

Cei depistați că nu respectă această regulă riscă amenzi de până la 50.000 de lei, la care se adaugă plata taxelor aferente veniturilor nedeclarate. Presa națională notează că până în prezent au fost eliberate puțin peste 1.000 de certificate de clasificare, în baza documentației puse la dispoziție de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cu toate acestea, în primele 10 luni ale anului au ales cazarea în regim hotelier la persoane private peste un milion de turiști români și peste 120.000 de turiști străini, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

