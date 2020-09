România, la COADA clasamentului UE la capitolul bani pe recreere și sport. Bulgaria, singura care a cheltuit mai puțin

În UE, Luxembourg cheltuie de departe cei mai mulți bani pe recreere și sport, conform unui nou raport al Eurostat.

Cheltuielile guvernamentale pentru recreere și sport sunt estimate în Luxembourg la 500 de euro per locuitor per an, conform Eurostat.

Ceea ce plasează Luxembourgul în capul listei UE, lăsând cu mult în urmă ocupantele locurilor doi și trei, Suedia (254 euro), respectiv Finlanda (226 euro).

La cealaltă extremă a spectrului, Bulgaria (11 euro), România (30 euro) și Slovacia (31 euro) ocupă cele trei locuri codașe în UE.

Media la nivelul întregii UE este de 113 euro.

Sursa: g4media.ro