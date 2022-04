România întrece Italia la producția de mașini: Câte a construit în 2021 și pe ce loc ne aflăm

Contre în PNL Alba: Deputatul Alin Ignat, IRONIZAT de colegii săi. „Hai mamițică, vino acasă că mai penibil de atât nu poți ajunge!”

Primele contre au început să apară la nivelul PNL Alba, unde deputatul Alin Ignat a fost ironizat chiar de către unul dintre colegii săi, Rareș Buglea, pe rețelele de socializare.

„Echipa câștigătoare = BD la munte si la mare

Alinus, dl. Goe hai acasă mai mama ca ai facut rahatul praf! Si ultimul fund la care tu ai ajuns cu (limba), dl. Vîlceanu si a dat demisia…

Hai mamițică , vino acasă ca mai penibil de atat nu poti ajunge!!”, au fost cuvintele lui Rareș Buglea, care au însoțit o captură de ecran al unei postări a tânărului deputat, în care își arăta susținerea față de Florin Cîțu, fostul președinte al Partidului Național Liberal.

Acestea nu au fost însă ultimele „impresii” la adresa lui Alin Ignat. Rareș Buglea a continuat „comentariul asupra personajului” prin următoarele cuvinte: „Ticalosul acesta,caruia i se citeste pe chip caracterul infect, a învățat de la mămițica lui ca linguseala si tradarea sunt cheia succesului in politica ( si prin asta in afaceri) . El este simbolul imposturii in PNL. Din pacate nu este singurul, mai avem si alții..insa pe el l.a pedepsit Dumnezeu cu mutra aceasta de firfizon si a devenit astfel un exemplu de asaNU !!!

Prin mutarea de ieri si prin alegerea lui Flutur ca interimar ( altul care a tradat candva PNL) si stabilirea unui nou congres..adica inca un „festival al democrației ” PNL va pierde din putinele procente pe care le are :(( Si ce mi se pare si mai trist e ca dupa acest scandal pagubos ne alegem cu un Ciuca care de asemenea nu are nicio legatura cu politica si cu partidul !

Iar la final stiti si voi cine sunt primii care parasesc corabia cand aceasta se scufunda…acesti foarte adaptabili indivizi politici … PRIN NOI ÎNȘINE.”

Florin Cîțu a făcut declarații sâmbătă, după ședința BEx convocată de acesta, în care nu s-a făcut cvorumul necesar. Acesta a spus că și-ar fi dorit să își prezinte demisia în fața colegilor liberali, dar aceștia nu au participat la ședință, astfel că și-a înregistrat demisia la partid.

Cîțu a mai spus că ceea ce se întâmplă acum în PNL nu dă dovadă de stabilitatea de care România are nevoie. Cîțu a spus că celor care nu au venit la ședință le-a lipsit curajul.

La PNL au ajuns doar Florin Cîțu, Dan Vîlceanu, deputatul Cristian Băcanu și Teodor Stolojan. La ședința convocată de Cîțu sâmbătă nu a venit nici măcar Alina Gorghiu, considerată apropiată de actualul președinte al partidului căruia i se cere demisia.

