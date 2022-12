România, Bulgaria și Ungaria, la coada clasamentului în topul țărilor cu cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. Datele Eurostat

Un restaurant refuză plata cu carduri de la Raiffeisen: Unele magazine au eliminat de la raft produsele austriece

Românii se solidarizează împotriva Austriei, după refuzul guvernului de la Viena de a accepta România în spațiul Schengen. Dacă unii au anunțat că-și retrag banii din băncile austriece, alții au boicotat benzinăriile acestora.

Dar asta nu este tot: unii proprietari de restaurante sau magazine refuză să mai primească plata cu carduri de la bănci austriece, iar unele magazine au eliminat de la raft produsele lor, totul în semn de protest.

„Dragi clienti ai restaurantului La Pirati, din data de 09.12.2022 în urma votului Austriei împotriva Țarii noastre de a intra in spatiul Schengen, posesorii de Carduri la banca raiffeisen nu vor mai putea plati in locația noastră, nu vom mai comercializa spre vânzare: Red Bull, Cafea Julius meinl. Cafeau la noi va fi gratis in baza bonului care face dovada alimentarii de la Benzinaria Rompetrol”, transmite restaurantul La Pirați, pe pagina sa de Facebook.

