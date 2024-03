Rezultate la olimpiadele de limba germană maternă și limba maghiară maternă, clasele V-XII: Lista elevilor calificați la etapa națională

Mai mulți elevi din Aiud, Sânmiclăuş și Sebeș s-au calificat la etapele naționale ale olimpiadelor de limba germană maternă și limba maghiară maternă.

Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, clasele V-XII, s-a desfășurat în data de 23.03.2024, la Liceul German din Sebeş, sub coordonarea dnei inspector școlar, Nagy Timea. Au participat 26 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba.

Elevii care au obținut premiul I din clasele VII-XII s-au calificat la etapa națională. Conform regulamentului specific pentru clasele V-VI se organizează doar etapă judeţeană.

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul

CRIȘAN G. ADELINA MARIA V Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA II

DRĂGHICI D.FILIP DANIEL V Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA I

MOLDOVAN DM. RAUL V Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA III

HETEA D. REBECA VI Liceul German Sebeş PETRUȚA CARMEN MONICA II

HOSTER JS. TIRZA VI Liceul German Sebeş PETRUȚA CARMEN MONICA I

ȘUVAINA CN. ȘTEFAN BOGDAN VI Liceul German Sebeş PETRUȚA CARMEN MONICA Menţiune

VLAD IS. ANA VI Liceul German Sebeş PETRUȚA CARMEN MONICA III

CĂLDARE S. VLAD VII Liceul German Sebeş DĂNILĂ ILEANA III

GÎRBOAN C. JESSICA VII Liceul German Sebeş DĂNILĂ ILEANA I

MATEI CA. MARIA VII Liceul German Sebeş DĂNILĂ ILEANA II

MUSCI-AMARIȚEI M. FABIAN-DENNIS VII Liceul German Sebeş DĂNILĂ ILEANA III

DAHINTEN AR. SOPHIE VIII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA I

DUMITREAN D. CALEB VIII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA II

FRĂȚILĂ N. CRISTINA MARIA VIII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA III

GÎRBOAN C. KEVIN VIII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA Menţiune

OLĂLĂU CV. CLAUDIA PATRISIA VIII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA I

TRUȚA IM. ALISA OANA ANTONIA VIII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA Menţiune

FILIP G. NATALIA NICOLETA IX Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA III

KELLINGER T. NADINE IX Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA I

NAN AP. DANIEL ARON IX Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA II

SIFFT EE. VERENA JASMINE X Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA I

STRICAT S. SARA X Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA II

BUZILĂ M. CRINUȚA XI Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA I

NAN AP. MIRIAM ELISA XI Liceul German Sebeş RĂULEA DELIA CRISTINA II

KELLINGER T. LEA XII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA II

MULLER M. MARIE EVODIE XII Liceul German Sebeş ONOFREI VERONA MARIA I

Etapa județeană a OLIMPIADEI LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ ”MIKES KELEMEN”, clasele V-XII, s-a desfășurat în data de 23.03.2024, la Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” din Aiud. Au participat 47 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba.

Elevii care au obținut premiul I s-au calificat la etapa națională.

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul

Boros Sára Dorottya V Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta II

MIKLÓS ÁKOS V Școala Gimnazială Lopadea Sânmiclăuş Dezső Réka I

Szilágyi Ádám V Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta Menţiunea

Turzai Boglárka V Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta III

Zsiga Anna Zsófia V Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Gudor Noémi Menţiune

Botár Kriszta VI Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Nagy Egon II

Harácsek Renáta Tünde VI Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Nagy Egon Menţiune

Mester Zsófia VI Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Nagy Egon I

Bakk Beatrix Imola VII Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Katalin I

Fülöp Melinda VII Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Katalin III

Szilagyi Krisztina Andrea VII Școala Gimnazială Lopadea Noua Lopadea Nouă Molnar Melinda II

Vasinca Abigél VII Școala Gimnazială „Sebes Pál” Rimetea Kovács Kinga-Tünde Menţiune

Antal László VIII Școala Gimnazială „Sebes Pál” Rimetea Kovács Kinga-Tünde II

Balázs Antónia VIII Colegiul Național ”Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta Menţiune

Kerekes Dávid VIII Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta III

Mihácsa Henrietta VIII Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta I

Kónya Orsolya IX Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Katalin II

Szabó Ingrid Imelda IX Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Katalin Menţiune

Székely Bianka IX Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Katalin III

Varga Áron IX Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta I

Máté Zselyke X Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Nagy Egon I

Zsebe Zsuzsanna X Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Nagy Egon Menţiune

Deák Anna Laura XI Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta II

Fülöp Hanna XI Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Brigitta I

Kiss Tamás XI Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Nagy Egon Menţiune

Boros Roland Zsolt XII Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Katalin II

Sólyom Anita XII Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud Fodor Katalin I

Felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice care i-au îndrumat!

