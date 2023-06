REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2023: Notele vor fi publicate ASTĂZI. Până când se pot depunde contestații

ASTĂZI| BACALAUREAT 2023: Absolvenții de liceu susțin proba la alegere a profilului și specializării

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, continuă miercuri cu proba la alegere a profilului și specializării, urmând ca joi examenul să se încheie cu proba la limba și literatura maternă.

Subiectele și baremele de evaluare pentru probele scrise din cadrul probelor scrise ale Bacalaureatului din acest an vor fi publicate zilnic, începând cu ora 15:00, după încheierea fiecărei probe.

În fiecare zi, probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, conform Procedurii de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Calendar Bacalaureat 2023

29 mai- 9 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12- 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A

14- 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B

14- 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale- proba D

19- 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională -proba C

26 iunie 2023: Limba și literatura română- proba E.a) – proba scrisă

27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului- proba E.c) -proba scrisă

28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării- proba E.d)- proba scrisă

29 iunie 2023: Limba și literatura maternă- proba E.b)- proba scrisă

3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 -18.00

4- 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor

7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale