REZULTATE alegeri parlamentare 2024, conform EXIT – POLL-urilor: PSD câștigă alegerile

Rezultatele parțiale ale exit-poll-ului de la alegerile parlamentare de astăzi, 1 decembrie 2024, arată că PSD câştigă cu 26% din voturi. Pe locul II în clasament, se află AUR, cu 19%. Precizăm că rezultatele corespund datelor prelucrate până la ora 19.00.

Conform datelor de tip Exit-POLL CURS, pentru ora 19.00, PSD a câștigat alegerile parlamentare, urmat de AUR, în timp ce PNL și USR sunt la egalitate. În Parlament vor mai intra POT și SOS România, care au trecut pragul electoral, în timp ce UDMR are mari emoții.

Rezultate Exit-POLL la Camera Deputaților:

PSD – 26%

AUR – 19%

USR – 15,5%

PNL – 15,5%

SOS – 5,5%

POT – 5,5%

UDMR – 5%

SENS – 3,3%

PMP- Forța Dreptei– 1,1%

REPER – 1,2%

Altele – 2,4%

Rezultatele Exit- POLL la Senat

PSD – 26,1%

AUR – 19,2%

PNL – 15,9%

USR – 15,6%

SOS – 5,4%

POT – 5,4%

UDMR – 5%

SENS – 3,2%

Forța Dreptei – PMP – 1,2%

REPER – 1,3%

Altul 1,7%

EXIT – POLL SOCIOPOL

Potrivit sondajului Sociopol, rezultatele ar arăta în felul următor:

1. PSD – 26%

2. AUR – 20%

3. PNL – 15%

4. USR – 14%

5. SOS – 7%

6. SENS – 5% (Cameră), 3,6% (Senat)

7. UDMR – 5% (Cameră), 4,8% (Senat)

Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri la nivel național privind alegerile parlamentare:

– Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS,

– The Center for International Reserch and Analyses – CIRA,

– Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE,

– ARA Public Opinion SRL.

