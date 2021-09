REZULTATE ADMITERE MAI 2021: LISTELE după proba sportivă, la școlile de poliție, jandarmi și pompieri

Alexandra Petruțiu, prima admisă în colegiul militar din Alba Iulia: A obținut nota ZECE la testul de verificare a cunoștințelor

„Alexandra a avut anul acesta cea mai mare medie de admitere în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. Spune că și-a dorit încă de mică să devină elevă a acestui colegiu, iar prin multă muncă a reușit să treacă de fiecare etapă pentru a-și îndepli acest vis. „Am prieteni care sunt elevi militari și care mi-au vorbit despre acest colegiu, mi-a plăcut ce am auzit și mi-am pus în gând să încerc această provocare, de a deveni și eu elev militar. Nu a fost ușor, a fost un proces destul de complicat. A presupus multă muncă și studiu pentru a face față cu succes fiecărei etape. Am avut emoții, dar până la urmă s-au dovedit a fi constructive. Părinții m-au susținut încă de când am luat această decizie și sunt foarte mândri de mine”, a spus Alexandra.

Alexandra a avut aceeași medie 9,99 atât la absolvirea școlii gimnaziale, cât și la evaluarea națională, iar la testul de verificare a cunoștințelor susținut în colegiul militar a obținut nota 10, media finală de admitere fiind 9,98. Își dorește să continue pe același drum al performanței și în colegiul militar, fiind conștientă că pentru a reuși, trebuie să muncească în continuare foarte mult.

„Îmi doresc să rămân la același nivel și să obțin în continuare rezultate bune, chiar dacă va fi nevoie de multă muncă. Deocamdată am reușit să mă concentrez foarte bine pe sarcinile pe care le am de făcut, iar faptul că s-a creat deja o conexiune între colegi mă ajută foarte mult”, a mărturisit Alexandra.

Este încă prea devreme pentru a se decide asupra carierei pe care dorește să o urmeze, dar Alexandra știe sigur că vrea să devină un bun ofițer.

Felicitări, Alexandra pentru reușita de a fi admisă prima în colegiul militar, îți dorim să ai succes la școală, iar rezultatele bune să nu întârzie să apară!”, transmit reprezentanții Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia, pe pagina din mediul de socializare.