Rezultat remarcabil: atleta Denisa Komives (CSȘ Blaj), două medalii de aur la Under 16, cu PB!!!

Rezultate remarcabile realizate de talentata atletă Denisa Maria Komiveș, care a cucerit două medalii de aur la Campionatele Naționale Under 16, în probele de 1500 de metri și 800 de metri, în ambele rânduri sportiva realizând PB, în cursele de pe Stadionul „Iolanda Balaș-Soter” din București!!!

La doar 14 ani, eleva antrenoarei Cristina Man a realizat o performanță deosebită, devenind de două ori campioană națională împotriva unor adversare mult mai experimentate. Dacă ieri Denisa Komives a urcat pe prima treaptă a podiumului la 1500 de metri, astăzi a recidivat la cursa de 800 metri, adjudecată cu rezultatul 2:14.18 (în urmă cu o lună, la naționalele Under 18, a înregistrat 2:15.46), îmbunătățindu-și recordul personal cu mai bine de o secundă! Pe următoarele locuri s-au clasat Anita Szabo (CSȘ Sf. Gheorghe) – 2:22.07 și Ana Fitu (Athletics Timișoara) – 2:22.81.

„Încheiem un sezon cum nu se putea mai bine, luând maximum din ce puteam obține. Denisa a devenit dublă campioană națională la categoria sa de vârstă, cucerind 7 medalii naționale în acest an. Cu siguranță palmaresul era mult mai bogat, dar regulamentul nu-i permite să ia startul și la alte categorii. Rezultatul de la 800 de metri este la 18 sutimi de baremul de calificare la Campionatele Europene Under 18, unde are dreptul să participe doar peste doi ani, din pricina vârstei”, a declarat antrenoarea Cristina Man (CSȘ Blaj).

Denisa Maria Komiveș (CSȘ Blaj) a cucerit medalia de aur la Campionatele Naționale de atletism Under 16, în proba de 1500 metri, cu Personal Best (PB), timpul fiind 4:46.03. Eleva antrenoarei Cristina Man a terminat pe prima poziție, fiind urmată de Ștefania Guzumas (LPS Vaslui) – 4.50.54 și Ana Fitu (Athletics Timișoara) – cu 4:59.74. Denisa are 14 ani și se anunță o reală speranță a atletismului autohton, recent câștigând două medalii de argint la Campionatele Naționale Under 18, tot la București.

