Rețelele electrice de distribuție vor fi extinse pe mai multe străzi din Alba Iulia: Proiectul, la vot în Consiliul Local

Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința ordinară din data de 27 mai, participarea la finanțarea obiectivului „Extindere rețele electrice de distribuție pe strada Alcala de Henares” și „Extindere rețele electrice de distribuție pe str. Turnătoriei și str. Minerva”.

Extindere rețele electrice de distribuție pe strada Alcala de Henares

Municipiul Alba Iulia a solicitat, către operatorul Distribuție Energie Electrică România – SDEE Transilvania Sud, extinderea rețelei de energie electrică in zona străzii Alcala de Henares in conformitate cu Legea 123/2012-Legea energiei electrice si prevederile art. 16 din Ordinul ANRE nr. 36/2019. SDEE Transilvania Sud a intocmit, conform prevederlor legislative, studiul de fezabilitate pentru investiția mai sus menționata. Zona studiată cuprinde 2 străzi publice (parțial Alcala de Henares si partial strada Garda).

Necesitatea realizării acestei investiții rezultă din lipsa rețelelor electrice pe toate aceste tronsoane de stradă și din faptul că autoritatea locală intenționează să asfalteze aceste străzi pentrua crea o rută ocolitoare. Pe zona studiată, față de abonații existenți ai SDEE Alba se estimează că numărul va crește in următorii ani.

Valoarea totala estimata a lucrărilor este de 2.248.828,51 lei (inclusiv TVA), asa cum rezulta din devizul general, respectiv C + M in valoare 1.662.929,80 lei lei (inclusiv TVA) lei, iar durata de execuție a acestora este de 2 luni. Finanțarea investiției se va face din bugetul local si din bugetul operatorului Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba.

Extindere rețele electrice de distribuție pe str. Turnătoriei și str. Minerva

Necesitatea realizării acestei investiții rezultă din starea tehnică actuală a rețelelor de distribuție a energiei electrice deținută de către operatorul concesionar al rețelei, rețelele electrice nu sunt pozate pe toate străzile iar postul de transformare din zona studiată nu poate furniza energie electrica in parametrii viitorilor abonați. In pe str. Turnătoriei și str. Minerva din Municipiul Alba Iulia, in zona supusa Studiului de fezabilitate exista 33 de abonați ai SDEE Alba, si se estimează ca in 2022 nr acestora va ajunge la73 de abonați.

Surse de finanțare: – Distribuție Energie Electrică România 50%, Buget local 50%. Contibutia Distribuție Energie Electrică România: 760.647,30 lei Contibutia Municipiului Alba Iulia: 760.647,30 lei