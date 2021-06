RER VEST & RETIM, gunoierii de la Galda, TUPEU și NERUȘINARE: În plină criză a gunoaielor au cerut reducerea programului de lucru și modificarea autorizației de mediu

Pare incredibil, dar, acum, când de aproape 3 săptămâni Alba Iulia este „sub gunoaie”, întrucât operatorul care face colectarea, Polaris M Holding, nu are unde să-l depoziteze, Asocierea Rer Vest & Retim a solicitat modificarea autorizației integrate de mediu și reducerea programului de lucru de la 16 la 12 ore, în zilele lucrătoare și de la 16 la 8 ore, sâmbăta. Tupeul, nerușinarea și disprețul față de lege al „gunoierilor” de la Galda nu au limite.

Autorizația integrată de mediu poate fi modificată, legal, numai dacă s-au schimbat condițiile esențiale pentru care a fost eliberată. Ea a fost eliberată de către APM Alba, Consiliului Județean Alba, fiind preluată de către concesionarul depozitului de la Galda, odată cu finalizarea licitației publice. De noaptea minții, te duci la o achiziție publică, prin care îți asumi să preiei groapa de la Galda, în condițiile impuse de autoritatea contractantă, în speță Consiliul Județean Alba, iar la o lună după ce groapa a devenit funcțională soliciți modificarea autorizației integrate de mediu.

Asocierea Rer Vest & Retim a fost sancționată de Garda de Mediu, tocmai pentru nerespectarea programului de lucru, prevăzut în autorizația de mediu, practic până în data de 25 mai, profitând de indolența angajaților Consiliului Județean Alba, „gunoierii” de la Galda au lucrat când și cum au vrut. Parcă nu era suficient că depozitul de deșeuri a fost predat operatorului, de către CJ Alba, cu o mulțime de utilaje defecte: un tocător (TBM), 8 biocelule din 18, etc. Între timp, Consiliul Județean, așa cum am scris în articolul: „Groapa de GUNOI de la Galda, REPARATĂ cu peste 100 000 de lei, la doar o lună de la deschidere. Capacitatea de tocare, dublată”, a reparat majoritatea utilajelor, dar depozitul tot nu poate sau operatorii nu vreau să preia toată cantitatea de deșeuri generată în Alba Iulia și alte 10 UAT-uri?

Tupeul și nerușinarea gunoierilor de la Rer Vest & Retim s-a lovit, însă, de intransigența Agenției pentru Protecția Mediului Alba. Potrivit unui răspuns obținut la solicitarea ziarulunirea.ro:

„SC RER VEST SA prin adresa înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu nr. 6113/10.06.2021, a solicitat reducerea programului de funcționare al CMID Galda de Jos. Programul de funcționare solicitat a fost: luni – vineri: 12 ore/zi și sambata: 8 ore/zi.

Agenția pentru Protecția Mediului Alba nu a fost de acord cu solicitarea SC RER VEST SA de reducere a programului de funcționare al CMID Galda de Jos.”

Evident, APM Alba, legal, nici nu ar fi putut da altă soluție. E de neimaginat, ca după ce ai licitat și ți-ai asumat preluarea autorizației de mediu, la o lună de la deschiderea depozitului de la Galda, să soliciți modificarea unor condiții esențiale.

Potrivit presei, Rer Vest & Retim ar fi ”firme de casă ale PNL”. La Rer Vest sunt asociați Consiliul Local Oradea și Administrația Patrimoniului, iar la Retim, Consiliul Local Timișoara. Presa din Banat a relatat pe larg despre faptul că Retim ar fi cumpărat un Mercedes pentru CL Timișoara, pentru a se plimba primarul PNL, Robu, cu el.

„Retim a cumpărat Mercedes-ul pe care primarul Nicolae Robu îl foloseşte pe post de maşină de serviciu. Mercedes-ul clasa E a fost cumpărat de Retim Ecologic Service SA în data de 29 octombrie 2014, conform facturii MB nr.2012442, emisă de RMB Casa Auto Timişoara SRL, în valoare de 331.971,55 lei, echivalentul a 73.936 euro”, scrie pressalert.ro

De altfel firmele menționate câștigă licitații, cu preponderență, în zonele cu primari sau șefi de consilii județene de la PNL. Inițial au operat la Oradea, ulterior în Timiș și Arad, iar mai nou, au câștigat „la Loto”, atât achiziția la CMID-ul de la Galda, cât și zonele 1 și 2, pe colectare, cele mai bune din județ. Sperăm ca și serviciile să fie pe măsura tarifelor, întrucât sunt cele mai mari din Regiunea Centru, cu mult peste județele Sibiu și Mureș, unde se face de multă vreme colectare selectivă.

De ce rămâne gunoi în Alba Iulia?

Desigur, principala problemă și întrebare a omului obișnuit este de ce Alba Iulia este plină de gunoaie, în condițiile în care majoritatea consumatorilor plătesc serviciile de salubritate. Răspunsul este simplu: nu avem unde să ducem deșeurile!

Depozitul de gunoi ecologic de la Galda nu are autorizație de mediu pentru toate tipurile de deșeuri, condiție impusă de Uniunea Europeană prin contractul de finanțare. Astfel, de la deschiderea CMID, din 7 mai anul curent, primăria Alba Iulia avea obligația legală să asigure un spațiu de depozitare pentru deșeurile inerte și voluminoase, în special pentru cele din construcții, dar și pentru toate deșeurile care nu pot fi depozitate la Galda. Toate primăriile de orașe din județ au găsit o soluție, dar primăria Alba Iulia, din motive inexplicabile, nu are încă o rezolvare pentru această problemă.

În ce privește deșeurile care pot fi depozitate la Galda, o bună perioadă de timp, Rer Vest & Retim nu au respectat programul de lucru, profitând de indolența Consiliului Județean Alba, care avea pârghiile legale și contractuale să îi determine să-și respecte obligațiile. Să fim bine înțeleși, relațiile dintre operatorii de salubritate, în speță între cel de la groapă și cel de la colectare, nu sunt simple raporturi comerciale, ele sunt guvernate și de norme de ordine publică, întrucât e vorba de servicii publice. De altfel, la o întrebare adresată Consiliului Județean, cu privire la temeiul legal potrivit căruia un operator poate să-i limiteze altuia cantitatea de deșeuri depozitată, acesta nu a fost capabil să ne ofere un răspuns. În realitate, potrivit legislației și contractului de concesiune, operatorul de la Galda, nu are un temei legal pentru a limita cantitatea de deșeuri preluată, atâta timp cât ele provin de la UAT-uri din județul Alba, se încadrează în capacitatea de prelucrare și sunt în limita cantităților prevăzute în autorizațiile operatorilor care realizează colectarea.

Am solicitat APM Alba să ne remită autorizațiile de mediu pentru groapa de la Galda, eliberată CJ Alba și preluată prin contractul de delegare de concesiune de asocierea Rer Vest & Retim și autorizația Polaris, operatorul care realizează colectarea pe Alba Iulia și alte 10 UAT-uri. Ce rezultă din aceste autorizații? Groapa de la Galda trebuie să aibă o capacitate de tratare mecano-biologică de 274 de tone pe zi (în autorizație e o greșeală de redactare și figurează 234 de tone, din calcule rezultând însă 274) și un program de lucru de 312 zile pe an, 6 zile pe săptămână, 16 ore pe zi.

Din autorizația operatorului care realizează colectarea, Polaris M Holding, rezultă că această firmă are o cantitate de 43.400 tone de deșeuri pe an, adică circa 118 tone pe zi și un program de lucru de 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pe săptămână. Desigur, o parte din cantitatea de 118 tone pe zi, de deșeuri, sunt inerte sau voluminoase care ar trebui să ajungă la un depozit pus la dispoziție de primăria Alba Iulia, dar atâta timp cât există deșeuri menajere, care provin din UAT-urile din județul Alba, în limitele menționate de către noi, operatorul de la Galda nu are nici un temei legal să limiteze alți operatori care realizează colectarea.

Consiliul Județean Alba, cel care „păstorește” groapa, nu e capabil să ne explice de ce deșeuri menajere care provin din UAT-uri din județul Alba nu pot fi depozitate la Galda.