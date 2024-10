Rememorarea unui moment marcant din 1 Decembrie 1990: „A fost un lucru extrem de trist să fie huiduit Corneliu Coposu de Ziua Națională la Alba Iulia”

Prezent în studioul Radio Unirea FM Alba Iulia, Liviu Petrina (84 de ani), președinte al Senatului PNȚ Maniu-Mihalache, fost secretar general al PNȚCD și membru al Parlamentului, a rememorat un moment care a marcat sărbătorirea Zilei Naționale a României în 1990 la Alba Iulia, huiduielile la adresa liderului țărănist de la acea vreme, Corneliu Coposu.

„A fost un lucru extrem de trist să fie huiduit Corneliu Coposu de Ziua Națională la Alba Iulia”, a catalogat Liviu Petrina acest moment, remomorând ulterior reacția formațiunii politicii din care făcea parte. „În legătură cu acest moment, aș vrea să vă mărturisesc că mă aflam în București și am fost și eu scandalizat. Eram în acel moment în fruntea unui departament al partidului (n.r. PNȚCD).

Împreună cu doi colegi am făcut un comunicat aspru și am mers cu el la televiziunea națională. Am intrat până în studio și acolo am dat de un director general, nu-mi amintesc numele acum, nu are importanță, adjunctul lui Răzvan Teodorescu în orice caz, reușind să-l convingem să aprobe difuzarea pe post a comunicatului. În comunicat se spunea răspicat că urmașii celor care au distrus România Mare îi huiduie pe urmașii celor care au înfăptuit România Mare, lucru absolut inacceptabil.

S-a nimerit a fi pe post un crainic foarte înțelept care, vă asigur, nu era membru PNȚCD, dar s-a comportat ca şi cum ar fi fost, citind comunicatul cu mult aplomb. Când s-a întors Corneliu Coposu la Bucureşti, înainte de a începe o ședinţă a venit la mine şi m-a îmbrăţişat. Cred că e prima dată când a făcut lucrul acesta. Şi mi-a spus: Îți mulţumesc foarte mult pentru ce ai făcut!”, a relatat Liviu Petrina.

Discursurile oficiale din 1 decembrie 1990 au fost rostite la Alba Iulia de pe un podium amplasat în faţa Catedralei Încoronării. După Ion Iliescu şi Petre Roman au urmat la microfon liderii opoziţiei. La apariţia lui Corneliu Coposu s-a pornit o tornadă de fluierături şi huiduieli. Impasibil, cel poreclit de Petre Ţuţea „Seniorul,” şi-a ţinut, însă, discursul până la capăt.

