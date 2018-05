Regretele unui albaiulian care s-a întors în România după 10 ani petrecuți la muncă în Germania: „ Români din diaspora nu vă întoarceți acasă, în România! Nu merită să vă investiți banii aici”

Întors în România după câțiva ani petrecuți în străinătate, Andrei Beldean a hotărât să își deschidă la Alba Iulia o mică afacere și să rămână acasă. Ușor de zis, greu de făcut s-a dovedit inițiativa tânărului. A reușit să deschidă o spălătorie auto și totul părea să meargă bine, dar elanul i-a fost rapid tăiat la nici o lună de la deschidere.

Supărat, dezamăgit, plin de furie împotriva sistemului administrativ românesc, albaiulianul se gândește serios să vândă tot ce are în România și să investească în străinătate.

“Abia am o lună de când am deschis și deja am avut control de la ANAF care m-au și amendat din prima, m-au descurajat total să mai angajez persoane și m-au pus pe gânduri să închid firma. Statul român spune că sprijină tinerii și pe toți care vin din străinătate să investească în țară. Sprijinul e ANAF-ul pe tine după prima lună și nu oricum. Nu avertismente, direct amenzi. S-au legat de niște chitanțiere de care nici contabilul nu știa că nu avem voie să le folosim”, povestește Andrei.

Planurile tânărului nu se opreau aici, acesta intenționând să se extindă sau chiar să mai deschidă altă afacere: “Intenționam să mai deschid și o cafenea, dar mă descurajează statul român care nu ne ajută să mergem pe calea cea dreaptă și ne amendează aspru. Mă gândesc să vând tot ce am în România și să merg să investesc în Germania unde mi se oferă toate condițiile pentru a munci, a trăi și a mă bucura de viață”, mai spune tânărul dezamăgit.

„Români din diaspora nu vă întoarceți acasă, în România! Nu merită să vă investiți banii aici. Țările europene sunt mult mai bune pentru a investi și a deschide o afacere”

“Aici nu veți găsi ajutor, tot ce se spune despre ajutoarele care vi le dă statul pentru a vă întoarce sunt minciuni. M-am întors în țară după 10 ani de muncă în strănătate, să deschid o afacere proprie. După 3 luni de la întorcere și doar o lună de când am deschis pot să spun că deja regret pasul făcut. Nu veniți în România! Aici ți se acordă atenție numai dacă ești dispus să le deschizi ușa cu plicul!

M-am întors să muncesc, nu să fur, nu să trăiesc din ajutor social, dar ca să muncești cinstit în România trebuie să plătești bani grei pentru șpăgi sau să ai relații.

În străinătate câștigam cinstit o pâine și aveam siguranța zilei de mâine, în România nu te ajută nimeni, nici măcar atunci când îți ceri dreptul tău.

Mesajul meu pentru românii din diaspora care încă se mai gândesc să se întoarcă acasă și să investească, este să nu o facă. Aici plătești doar taxe și impozite, investești tot și ești furat și mințit de statul român. Rămâneți acolo unde sunteți, că vă e mai bine!”, este mesajul albaiulianului pentru românii care vor să se întoarcă în țară.

