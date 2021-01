RECORD fără precedent în Spania: 39.000 de cazuri noi înregistrate în 24 de ore, cel mai negru bilanț de la începutul pandemiei de COVID-19

Potrivit raportărilor Ministerului Sănătății, au fost confirmate 38.869 de cazuri noi şi s-au înregistrat 195 de decese, ceea ce aduce bilanțul total la 2,176 de milioane de cazuri, dintre care 52.878 s-au soldat cu moartea pacientului.

Aceste valori arată un „risc foarte mare, un risc extrem” în întreaga ţară, a subliniat ministrul pentru politici teritoriale şi al funcţiei publice, Carolina Darias, citată de AFP.

„Presiunea asupra spitalelor continuă să se amplifice”, a adăugat ministrul sănătăţii, Salvador Illa, atrăgând atenţia că 27% din toate paturile de terapie intensivă ale țării sunt ocupate de bolnavi contaminaţi cu noul coronavirus. Ministrul a mai spus că numărul testelor este în creştere, după sărbătorile de sfârşit de an. Spania a făcut până acum, de la începutul pandemiei, peste 28 de milioane de teste.

Numeroase regiuni din Spania au introdus noi măsuri restrictive pentru a încerca să ţină sub control pandemia, printre care închiderea barurilor şi restaurantelor mai devreme sau carantinarea oraşelor pentru a-i împiedica pe locuitori să intre sau să iasă fără vreun motiv valabil.

Pe de altă parte, mai mult de 581.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech au fost deja administrate în ţară, campania de vaccinare fiind pe punctul de a atinge „viteza de croazieră”, după cum a afirmat ministrul sănătăţii, care și-a exprimat satisfacţia pentru cele 93.000 de injecţii din ultimele 24 de ore.

În lume, de la începutul pandemiei, s-au îmbolnăvit până acum peste 92 de milioane de oameni, dintre care aproape 2 milioane au murit. Spania, cu peste 46 de milioane de locuitori, se află pe locul 9 în ierarhia mondială a țărilor după numărul de cazuri înregistrate de la începutul pandemiei. SUA, India, Brazilia, Rusia și Marea Britanie sunt statele cu cele mai multe cazuri.

Sursa: digi24.ro